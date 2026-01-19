Sültkrumpli-tengerpart: ilyen is csak a mesében létezett – eddig

Több millió darab nyers sült krumplit mosott partra a víz East Sussexben, Eastbourne közelében – írja a DailyMail.

Több millió darab nyers sült krumplit mosott partra a víz East Sussexben.

Fotó: Unsplash

A nyers fagyasztott szalmakrumpli feltehetően 20 darab hatalmas konténerből került a vízbe. A két konténerszállító hajó viharba keveredett a La Manche csatornán, a konténerek felnyíltak, a burgonyaszálak pedig a vízbe estek.

„Olyan volt a strand, mintha a Karib-tenger egyik aranypartja lenne. Egy helyen a sült krumplik több mint 70 centiméter magasan borították a homokot” – mondta egy helybéli.

Keddre három konténert sodort partra a tenger Seafordnál, East Sussexben. A parti őrség szóvivője elmondta, hogy Littlehamptonnál is találtak egy konténert, és a Beachy Head környékén is voltak törmelékek.

Volunteers have been working to remove thousands of bags of chips which washed ashore on a beach near Eastbourne.



More here: https://t.co/m8M0RxbK4L pic.twitter.com/rBxnSbYQ5h — BBC Sussex (@BBCSussex) January 19, 2026

