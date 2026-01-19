Hírlevél
Sültkrumpli-tengerpart: ilyen is csak a mesében létezett – eddig

46 perce
Több millió fagyasztott burgonya sodródott partra Nagy-Britanniában egy heves vihar után. A partokon rengeteg sült krumpli jelent meg, sok helyen akár fél méter magasan a homokos tengerparton.
sült krumplihajókonténervíz

Több millió darab nyers sült krumplit mosott partra a víz East Sussexben, Eastbourne közelében – írja a DailyMail. 

Több millió darab nyers sült krumplit mosott partra a víz East Sussexben.
Több millió darab nyers sült krumplit mosott partra a víz East Sussexben.
Fotó: Unsplash

A nyers fagyasztott szalmakrumpli feltehetően 20 darab hatalmas konténerből került a vízbe. A két konténerszállító hajó viharba keveredett a La Manche csatornán, a konténerek felnyíltak, a burgonyaszálak pedig a vízbe estek. 

Igazi aranypart: több millió nyers sült krumplit mosott partra a víz

„Olyan volt a strand, mintha a Karib-tenger egyik aranypartja lenne. Egy helyen a sült krumplik több mint 70 centiméter magasan borították a homokot” – mondta egy helybéli. 

Keddre három konténert sodort partra a tenger Seafordnál, East Sussexben. A parti őrség szóvivője elmondta, hogy Littlehamptonnál is találtak egy konténert, és a Beachy Head környékén is voltak törmelékek. 

