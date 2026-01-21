Rejtett kamerák buktatták le: ezt csinálja a sün éjszaka

Egy nagyszabású brit felmérés során több száz háztartásban helyeztek el vadkamerákat, hogy kiderüljön, milyen gyakran és miért jelenik meg a sün a lakott területeken. Az eredmények szerint a tüskés emlősök több mint a kertek felében felbukkantak, elsősorban az élelem miatt – írja a BBC.

A sün éjszaka aktív a kertekben, ahol táplálékot és menedéket keres.

Mi derült ki a sünök éjszakai életéről?

A kutatók több mint 400 kertből származó felvételeket elemeztek, és kiderült: a sün meglepően aktív a lakókörnyezetben, különösen ott, ahol élelmet talál. A megfigyelések alapján a táplálék jelenléte volt a legerősebb tényező, ami miatt az állatok rendszeresen visszatértek ugyanazokra a helyekre.

A felvételek azt is megmutatták, hogy a sünök nemcsak áthaladnak a kerteken, hanem hosszabb időt is eltöltenek ott, ha biztonságos búvóhelyet és megfelelő környezetet találnak.

Miért szorul rá a sün egyre inkább az emberi környezetre?

A szakértők szerint a sün állománya az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent, különösen vidéken. Ennek oka az élőhelyek eltűnése, az intenzív mezőgazdaság, valamint a közúti gázolások.

A kutatás vezetői arra figyelmeztetnek: miközben a természetes élőhelyek zsugorodnak, a városi és elővárosi kertek kulcsszerepet tölthetnek be a sünök túlélésében. Ezek a területek ma már menedéket, táplálkozóhelyet és akár szaporodási lehetőséget is biztosíthatnak számukra.

Hogyan lehet valóban segíteni a sünöknek a kertben?

A kutatók hangsúlyozzák: nem elég csupán ételt kirakni. A sün számára létfontosságúak az olyan természetközeli elemek, mint a vadvirágos foltok, az őshonos növények, az avar, a farakások és a kerítéseken kialakított átjárók, amelyek lehetővé teszik a szabad mozgást nagyobb területeken.

A szakemberek óvatosságra intenek az etetéssel kapcsolatban is. Bár a megfelelő eleség – például macskaeledel – segíthet, a rossz minőségű vagy nem megfelelő táplálék hosszú távon akár árthat is a sünöknek, és növelheti a betegségek terjedésének kockázatát.

Milyen jelek utalnak arra, hogy egy sün segítségre szorul?

A természetvédők szerint a nappal aktív sün, a sántító vagy láthatóan sérült egyedek mindig figyelmeztető jelnek számítanak. Ilyen esetekben érdemes szakértőkhöz vagy állatmentő szervezetekhez fordulni.