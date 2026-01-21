Suni Williams már nem tér vissza – így ért véget a NASA egyik legkeményebb küldetése

Suni Williams és társa, Butch Wilmore 2024-ben indultak útnak a NASA megbízásából, elsőként a Boeing Starliner fedélzetén. Az eredetileg mindössze egyhetesre tervezett küldetés azonban technikai problémák miatt több mint kilenc hónapig elhúzódott az International Space Station fedélzetén – írja a NewYorkPost.

Suni Williams hónapokra az űrben rekedt — a legendás űrhajós nem sokkal a visszatérés után nyugdíjba vonult – Fotó: KEEGAN BARBER / NASA

Suni Williams rekordjai és a kényszerű hazatérés története

A Starliner meghajtórendszerével és egyéb műszaki elemeivel kapcsolatos gondok miatt a NASA nem kockáztatta meg az azonnali visszatérést. Végül Suni Williams és Wilmore tavaly márciusban a SpaceX egyik űrhajójával térhetett vissza a Földre.

A most 60 éves Suni Williams több mint 27 évet töltött a NASA kötelékében, és összesen 608 napot volt az űrben három különböző űrállomás-küldetés során. Nevéhez fűződik a női űrhajósok egyik legnagyobb rekordja is: 62 órányi űrséta, kilenc különálló alkalommal.

A NASA új vezetője, Jared Isaacman közleményében úgy fogalmazott: Suni Williams „az emberes űrrepülés igazi úttörője”.

Mi lesz a Boeing Starliner sorsa?

A NASA döntése értelmében a Starliner következő küldetése már csak rakományt szállít majd az űrállomásra. Az űrügynökség addig nem enged újra embereket a fedélzetre, amíg a hajtómű- és vezérlőrendszer minden problémáját véglegesen nem oldják meg. A tesztrepülést még az idei évben tervezik.

Egy korszak lezárult

Suni Williams visszavonulásával egy meghatározó korszak ér véget a NASA történetében. Az űrhajós neve örökre összeforr az ISS-szel, a rekordokat döntő űrsétákkal és azzal a küldetéssel, amely majdnem egy évre az űrben tartotta.

