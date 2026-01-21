Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Exkluzív

Ezt tudtuk meg Jákli Mónika halálos balesetének körülményeiről

nasa

Suni Williams már nem tér vissza – így ért véget a NASA egyik legkeményebb küldetése

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A NASA megerősítette, hogy az ikonikus űrhajós, Suni Williams hivatalosan is nyugdíjba vonult. Suni Williams neve az elmúlt évben világszerte címlapokra került, miután hónapokra az űrállomáson rekedt egy balul sikerült küldetés miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nasaboeing starlinernemzetközi űrállomás

Suni Williams és társa, Butch Wilmore 2024-ben indultak útnak a NASA megbízásából, elsőként a Boeing Starliner fedélzetén. Az eredetileg mindössze egyhetesre tervezett küldetés azonban technikai problémák miatt több mint kilenc hónapig elhúzódott az International Space Station fedélzetén – írja a NewYorkPost.

Suni Williams hónapokra az űrben rekedt — a legendás űrhajós nem sokkal a visszatérés után nyugdíjba vonult.
Suni Williams hónapokra az űrben rekedt — a legendás űrhajós nem sokkal a visszatérés után nyugdíjba vonult – Fotó: KEEGAN BARBER / NASA

Suni Williams rekordjai és a kényszerű hazatérés története

A Starliner meghajtórendszerével és egyéb műszaki elemeivel kapcsolatos gondok miatt a NASA nem kockáztatta meg az azonnali visszatérést. Végül Suni Williams és Wilmore tavaly márciusban a SpaceX egyik űrhajójával térhetett vissza a Földre.

A most 60 éves Suni Williams több mint 27 évet töltött a NASA kötelékében, és összesen 608 napot volt az űrben három különböző űrállomás-küldetés során. Nevéhez fűződik a női űrhajósok egyik legnagyobb rekordja is: 62 órányi űrséta, kilenc különálló alkalommal.

A NASA új vezetője, Jared Isaacman közleményében úgy fogalmazott: Suni Williams „az emberes űrrepülés igazi úttörője”.

Mi lesz a Boeing Starliner sorsa?

A NASA döntése értelmében a Starliner következő küldetése már csak rakományt szállít majd az űrállomásra. Az űrügynökség addig nem enged újra embereket a fedélzetre, amíg a hajtómű- és vezérlőrendszer minden problémáját véglegesen nem oldják meg. A tesztrepülést még az idei évben tervezik.

Egy korszak lezárult

Suni Williams visszavonulásával egy meghatározó korszak ér véget a NASA történetében. Az űrhajós neve örökre összeforr az ISS-szel, a rekordokat döntő űrsétákkal és azzal a küldetéssel, amely majdnem egy évre az űrben tartotta.

Ijesztő változásokat tapasztaltak a Földre visszatért űrhajósok

Alaposan megviselte a kilenc hónapra nyúlt űrmisszió a Nemzetközi Űrállomáson rekedt két asztronauta, Suni Williams és Butch Wilmore szervezetét. Technikai problémák miatt nem tudtak hazatérni a Földre. Visszaérkezésük után orvosok hada vizsgálta meg őket, akik számos aggasztó elváltozást diagnosztizáltak. A kérdés, hogy ezek tartósak maradnak-e?

Harmadjára is elhalasztották a Boeing Starliner visszatérését a Földre

A NASA és a Boeing úgy döntött, hogy határozatlan időre elhalasztja a Starliner űrhajó visszatérését a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre – áll a NASA pénteki közleményében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!