Szabálytalanságok sokasága áll a svájci tragédia mögött? Mutatjuk, mik!

A beszámolók szerint a Le Constellation pinceklubjából csak egy keskeny lépcső vezetett a felszínre. A svájci tragédia idején a helyiség zsúfolásig megtelt, így a tűz kitörésekor az emberek egyszerre próbáltak kijutni, ami halálos tömegpánikot idézett elő. Többen nem a lángok, hanem a kijáratnál kialakult nyomás miatt vesztették életüket – írja a DailyMail.
Éghető belső tér — percek alatt elszabadult a tűz
Szemtanúk szerint a pincehelyiségben fa burkolatok, fa falpanelek, valamint a mennyezeten habos szigetelőanyag volt jelen. Ezek az anyagok rendkívül gyorsan lángra kaptak, és a hatóságok szerint olyan állapot alakulhatott ki, amikor a helyiségben szinte minden éghető felület egyszerre gyulladt meg. Ez döntő szerepet játszhatott abban, hogy a svájci tragédia ilyen rövid idő alatt ennyi áldozatot követelt.
Szikraszórók zárt térben — tiltott látványelem?
Több tanú is arról számolt be, hogy a tüzet egy pezsgősüvegbe helyezett szikraszóró okozhatta, amelyet a felszolgálók látványelemként használtak. Korábbi promóciós videók is igazolják, hogy a klubban rendszeresen alkalmaztak ilyen eszközöket. A svájci tragédia után elkerülhetetlen kérdés: mennyire volt szabályos pirotechnikai elemeket használni egy alacsony mennyezetű, zsúfolt pinceklubban.
Kiskorúak a klubban
Információk szerint a szórakozóhelyre 16 év feletti fiatalokat is beengedtek, ami egy éjszakai klub esetében komoly jogi és biztonsági kérdéseket vet fel. A svájci tragédia egyik legmegrázóbb mozzanata, hogy a beszámolók alapján az áldozatok között kiskorúak is lehettek.
Túlzsúfoltság és ellenőrzési hiányosságok
Tanúk akár 200 fős tömegről beszéltek a pincehelyiségben. Egyelőre nem tisztázott, hogy betartották-e a maximális befogadóképességre vonatkozó előírásokat, illetve történt-e megfelelő hatósági ellenőrzés a szilveszteri csúcsidőszakban.
A nyomozás folytatódik
A hatóságok hangsúlyozták, hogy nincs szó terrortámadásról, a svájci tragédia hátterében baleset állhat. Ugyanakkor a menekülési útvonalak hiánya, az éghető anyagok, a pirotechnikai eszközök használata és a túlzsúfoltság együtt olyan környezetet teremthetett, amely egy pillanat alatt halálos csapdává változtatta az ünneplést.
A rendőrség közlése szerint legalább 40 ember életét vesztette, további mintegy 115-en megsérültek, sokan közülük súlyosan, amikor az új év első óráiban tűz keletkezett egy bárban az egyik svájci síparadicsomban. A tűzeset a hatóságokat is nagyon megrázta.
Az újév első óráiban súlyos katasztrófa rázta meg a svájci Alpok egyik legismertebb üdülőhelyét. A svájci tragédia egy zsúfolt újévi ünneplés során következett be, amikor egy bárban robbanás történt, majd rövid idő alatt pusztító tűz ütött ki.