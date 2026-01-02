Szabálytalanságok sokasága áll a svájci tragédia mögött? Mutatjuk, mik!

A beszámolók szerint a Le Constellation pinceklubjából csak egy keskeny lépcső vezetett a felszínre. A svájci tragédia idején a helyiség zsúfolásig megtelt, így a tűz kitörésekor az emberek egyszerre próbáltak kijutni, ami halálos tömegpánikot idézett elő. Többen nem a lángok, hanem a kijáratnál kialakult nyomás miatt vesztették életüket – írja a DailyMail.

A svájci tragédia pillanatai: a mennyezeten felcsapó lángok néhány másodperc alatt halálos csapdává változtatták a pinceklubot. Fotó: @TYRONEKING36852 / AFP

Éghető belső tér — percek alatt elszabadult a tűz

Szemtanúk szerint a pincehelyiségben fa burkolatok, fa falpanelek, valamint a mennyezeten habos szigetelőanyag volt jelen. Ezek az anyagok rendkívül gyorsan lángra kaptak, és a hatóságok szerint olyan állapot alakulhatott ki, amikor a helyiségben szinte minden éghető felület egyszerre gyulladt meg. Ez döntő szerepet játszhatott abban, hogy a svájci tragédia ilyen rövid idő alatt ennyi áldozatot követelt.

Szikraszórók zárt térben — tiltott látványelem?

Több tanú is arról számolt be, hogy a tüzet egy pezsgősüvegbe helyezett szikraszóró okozhatta, amelyet a felszolgálók látványelemként használtak. Korábbi promóciós videók is igazolják, hogy a klubban rendszeresen alkalmaztak ilyen eszközöket. A svájci tragédia után elkerülhetetlen kérdés: mennyire volt szabályos pirotechnikai elemeket használni egy alacsony mennyezetű, zsúfolt pinceklubban.

Kiskorúak a klubban

Információk szerint a szórakozóhelyre 16 év feletti fiatalokat is beengedtek, ami egy éjszakai klub esetében komoly jogi és biztonsági kérdéseket vet fel. A svájci tragédia egyik legmegrázóbb mozzanata, hogy a beszámolók alapján az áldozatok között kiskorúak is lehettek.

Túlzsúfoltság és ellenőrzési hiányosságok

Tanúk akár 200 fős tömegről beszéltek a pincehelyiségben. Egyelőre nem tisztázott, hogy betartották-e a maximális befogadóképességre vonatkozó előírásokat, illetve történt-e megfelelő hatósági ellenőrzés a szilveszteri csúcsidőszakban.

A nyomozás folytatódik

A hatóságok hangsúlyozták, hogy nincs szó terrortámadásról, a svájci tragédia hátterében baleset állhat. Ugyanakkor a menekülési útvonalak hiánya, az éghető anyagok, a pirotechnikai eszközök használata és a túlzsúfoltság együtt olyan környezetet teremthetett, amely egy pillanat alatt halálos csapdává változtatta az ünneplést.