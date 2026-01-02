Megrázó felvételek a svájci tragédiáról: így csaptak fel a pokoli lángok – videók

Kiderült, mi előzte meg a svájci tragédia pokoli perceit: megrázó videók kerültek elő egy zsúfolt alpesi szórakozóhelyről. A felvételeken jól látható, hogyan vált a szilveszteri ünneplés végzetes tűzesetté.

Svájci tragédia – A felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínérő

Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Videón a svájci tragédia: a tűz keletkezésének drámai pillanata is látható

A nyilvánosságra került videó a Le Constellation bár pincében működő klubjában készült, ahol ünneplők tucatjai tartózkodtak.

A felvételeken az a pillanat is látszik, amikor a mennyezet anyaga lángra kap, majd szinte azonnal elöntik a lángok az egész helyiséget.

A videó a svájci tragédiáról kulcsfontosságú lehet annak megértésében, hogyan válhatott ilyen gyorsan kezelhetetlenné a helyzet.

Figyelem, a felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas, megrázó jeleneteket tartalmaz.

A tűzeset a svájci Alpok egyik legismertebb üdülőhelyén, Crans-Montana városában történt szilveszter éjjel, hajnali fél kettő körül. A hatóságok megerősítették: legalább 47 ember életét vesztette, és több mint százan megsérültek a tragédiában.

A pinceklub zsúfoltsága miatt a menekülés rendkívül nehézzé vált, ami tovább növelte az áldozatok számát.

Szabálytalanságok sokasága áll a svájci tragédia mögött?

Szilveszter éjszaka percek alatt vált pokollá az ünneplés egy népszerű alpesi üdülővárosban. A svájci tragédia kapcsán egyre több jel utal arra, hogy a végzetes tűz nem pusztán balszerencse volt, hanem súlyos biztonsági hiányosságok következménye.