Kiderült, mi okozhatta az újévi svájci tragédiát

Újévi ünneplésből pillanatok alatt lett pokol Svájcban. A svájci tragédia egy népszerű üdülőhelyen történt. A halálos tűzeset sokkolta a vendégeket és a hatóságokat is.
Az új év első óráiban Svájcban súlyos tragédia történt az egyik legismertebb alpesi üdülőhelyen: egy zsúfolt szórakozóhelyen tűzeset tört ki.

svájci tragédia, halálos tűz újévkor
Halálos svájci tragédia újévkor (A felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínérő)
Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Halálos újévi tragédia Svájcban

Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel tragédia történt. A Le Constellation nevű bár pincében működő klubja percek alatt lángba borult.

A tűz hajnali fél kettő körül lobbant fel, és rövid időn belül az egész helyiséget sűrű füst és lángok lepték el. A tűzeset idején vendégek százai tartózkodtak az épületben.

Pokollá vált a szilveszteri ünneplés

A hatóságok megerősítették, hogy legalább 47 ember életét vesztette, és több mint száz vendéget kellett kórházba szállítani. A halálos tragédia során sokan a menekülés közben estek áldozatul a füstnek és a torlódásnak.

Megrázó képeken a több tucat halottat követelő svájci tragédia

A pinceklubnak mindössze egy viszonylag szűk lépcsős kijárata volt, ami jelentősen megnehezítette az emberek biztonságos távozását a szórakozóhelyről.

Police control access to the street where a fire ripped through a crowded bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montana on January 1, 2026. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

A csillagszóró lehetett a tűz kiindulópontja

A jelenlegi vizsgálatok szerint a svájci tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben.

A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg.

A hatóságok szerint a fa berendezések és a mennyezeti szigetelőanyag is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a tűz rendkívül gyorsan elterjedjen. A klub pincejellege és a korlátozott kijárat tovább növelte a veszélyt, így az újévi tragédia Svájcban percek alatt kezelhetetlenné vált.

A hatóságok átfogó vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy minden körülményre fény derüljön – írja  a Daily Mail.

 

