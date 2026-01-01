Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadta Ukrajna Oroszországot, egész este bombáztak

Friss

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

Svájc

Megrázó képeken a több tucat halottat követelő svájci tragédia

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az újév első óráiban súlyos katasztrófa rázta meg a svájci Alpok egyik legismertebb üdülőhelyét. A svájci tragédia egy zsúfolt újévi ünneplés során következett be, amikor egy bárban robbanás történt, majd rövid idő alatt pusztító tűz ütött ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Svájcszórakozóhelyszilvesztertűzesettragédiarobbanás

A hatóságok közlése szerint a tragédia helyi idő szerint hajnali fél kettő körül történt a Valais kantonban található Crans-Montana területén. A lángok a Le Constellation nevű szórakozóhelyen csaptak fel, ahol sokan ünnepelték az évváltást. A mentéshez helikoptereket és több tucat mentőegységet riasztottak, a sérülteket több kórházba szállították át.

svájci tragédia
Svájci tragédia: rendőrök helyszínelnek a Crans-Montana város egyik bárjában történt robbanás és tűzeset után
Fotó: MAXIME SCHMID / MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tragédia: amit eddig tudni lehet 

A svájci hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat, de több tucat halálos áldozattól tartanak, miközben mintegy száz sérültről érkezett jelentés. Az áldozatok között külföldiek is lehetnek, az azonosítás sok esetben még folyamatban van. Külföldi diplomáciai források legalább 40 megerősített elhunytról számoltak be. A robbanás pontos oka továbbra sem ismert, a nyomozás jelenleg is zajlik.

Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Svájc, síparadicsom, szórakozóhely, tűzeset, Crans-Montana, Valais kanton, tragédia
Galéria: Tragikus tűzeset a svájci síparadicsomban
1/15
Rendőrök helyszínelnek a svájci Crans-Montana város egyik bárjában történt tűzeset után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!