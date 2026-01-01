Megrázó képeken a több tucat halottat követelő svájci tragédia

A hatóságok közlése szerint a tragédia helyi idő szerint hajnali fél kettő körül történt a Valais kantonban található Crans-Montana területén. A lángok a Le Constellation nevű szórakozóhelyen csaptak fel, ahol sokan ünnepelték az évváltást. A mentéshez helikoptereket és több tucat mentőegységet riasztottak, a sérülteket több kórházba szállították át.

Svájci tragédia: rendőrök helyszínelnek a Crans-Montana város egyik bárjában történt robbanás és tűzeset után

Fotó: MAXIME SCHMID / MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tragédia: amit eddig tudni lehet

A svájci hatóságok egyelőre nem közöltek végleges adatokat, de több tucat halálos áldozattól tartanak, miközben mintegy száz sérültről érkezett jelentés. Az áldozatok között külföldiek is lehetnek, az azonosítás sok esetben még folyamatban van. Külföldi diplomáciai források legalább 40 megerősített elhunytról számoltak be. A robbanás pontos oka továbbra sem ismert, a nyomozás jelenleg is zajlik.