Véget ért a bizonytalanság: a svájci tűzeset összes áldozatát azonosították

A hatóságok szerint a svájci tűzeset áldozatai több nemzetből kerültek ki: svájci, olasz, román, török, portugál, francia és belga állampolgárok, valamint egy brit–francia–izraeli állampolgárságú fiatal is életét vesztette. A rendőrség a családok iránti tiszteletből nem közöl további személyes adatokat. Az elhunytak 14 és 39 év közöttiek voltak, közülük 15-en még nem voltak nagykorúak; a legfiatalabb áldozatok egy 14 éves svájci lány és egy 14 éves francia fiú voltak – írja a BBC.

Emlékgyertyák és virágok a svájci tűzeset áldozatainak emlékére Crans-Montanában, miután a hatóságok azonosították mind a 40 elhunytat. Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tűzeset: sok a sérült, a tűz okát tovább vizsgálják

A svájci tűzeset következtében 119 ember megsérült, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett. Hat sérült állapota olyan súlyos, hogy személyazonosságukat egyelőre nem sikerült megállapítani.

Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet nagy valószínűséggel pezsgősüvegekre erősített szikrázó eszközök okozták, amelyeket túl közel vittek a mennyezethez. A nyomozás kiterjed arra is, hogy a mennyezeten található akusztikai szigetelőanyag megfelelt-e az előírásoknak, illetve szerepet játszott-e a lángok rendkívül gyors terjedésében.

Büntetőeljárás indult az üzemeltetők ellen

A bár vezetését ellátó francia házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból okozott súlyos testi sértés és gondatlanságból előidézett tűzeset gyanújával indult eljárás. A nyomozók minden műszaki és biztonsági részletet vizsgálnak.

Megrendítő családi beszámolók

A 16 éves Arthur Brodard édesanyja a közösségi médiában erősítette meg fia halálát. Elmondása szerint fiát és barátait elképzelhetetlen körülmények között érte a tűz, több túlélő testének közel felét égési sérülések borították. „Poklon mentek keresztül” – fogalmazott.

A svájci tűzeset egyik áldozata volt egy 15 éves lány is, aki korábban brit iskolákban tanult. Családja közleményben tudatta halálhírét, hozzátéve: a búcsú részleteiről később adnak tájékoztatást. Az olasz sajtó szerint egy 16 éves tehetséges junior sportoló is az áldozatok között van.

Miért volt ennyi fiatal a helyszínen?

A Le Constellation bár a sívárosban kifejezetten népszerű volt a fiatalok körében. Svájcban a törvényes alkoholfogyasztási korhatár 16 év, így sok kiskorú is legálisan tartózkodhatott az épületben a szilveszteri bulin.