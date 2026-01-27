Megdöbbentő: őt okolja a svájci bár tulajdonosa a halálos tűz miatt

A La Constellation bár tulajdonosai a fiatal dolgozót okolják a bárban kitört tűz miatt. A szilveszteri svájci tűzesetben 40 ember vesztette életét, 116-an megsérültek. A halálos tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség – írja a DailyMail.
A 49 éves Jacques Moretti és felesége, Jessica Moretti szerint a 24 éves pincérnő, Cyane Panine okozta a tüzet, amikor egy kollégája vállán ünnepelte az újévet, két meggyújtott tűzijátékot dugva a pezsgősüvegekbe.
A tűzijáték begyújtotta a plafonra erősített rendkívül gyúlékony hangszigetelő anyagot, a tűz pillanatok alatt csapdába ejtette az ünneplő tömeget. A tragédiában a pincérnő is életét vesztette.
A bár tulajdonosai szerint nem tiltották meg a veszélyes mutatványt, és a biztonsági szabályokra sem figyelmeztették a dolgozót, ugyanakkor nem is bátorították.
Cyane szerette a show-t, és részt akart venni benne
– állította Jacques Moretti.
Ha csak a legkisebb veszélyt is észleltem volna, megtiltottam volna
– mondta a nyomozóknak Jessica Moretti.
Több szemtanú is a házaspár állításaival szemben elmondta, hogy Jessica Moretti biztatta a lányt a veszélyes mutatványra, sőt, a bukósisakot is ő adta oda neki, amiben az alkalmazott nem láthatta, hogy túl közel tartja a tűzijátékot a tetőhöz.
A tűzeset során a bár alagsori menekülőajtaját valaki bezárta, ami akadályozta a menekülést.
A tulajdonosok azt elismerték, hogy a bárban nem volt megfelelő tűzvédelmi képzés. A Moretti házaspár szerint a hangszigetelő anyagot még 2015-ben a tűzoltóság engedélyével szerelték fel – ezt a hatóságok még nem erősítették meg.
A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés, súlyos testi sértés és gondatlanság miatt okozott tűz keletkezése miatt nyomoz a házaspár ellen, akik tagadják a felelősségüket a halálos tragédia kapcsán.
Ahogy arról az Origo már beszámolt, az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában. A svájci tűzeset során egy népszerű szórakozóhely pincéjében csaptak fel a lángok, 40 ember meghalt, több mint százan megsérültek.
Megszólalt a pápa a halálos svájci tűzeset után
A svájci tűzeset nemcsak Svájcot, hanem több európai országot, köztük Olaszországot is megrázta. A szilveszteri tragédia áldozatainak családtagjait személyesen fogadta XIV. Leó pápa. A találkozó a gyász és az együttérzés üzenetét hordozta. A személyes fogadás során együttérzéséről biztosította a jelenlévőket, és hangsúlyozta: a hit kapaszkodót jelenthet a legnehezebb pillanatokban is.
A svájci tűzeset összes áldozatát azonosították
A hatóságok szerint a svájci tűzeset áldozatai több nemzetből kerültek ki: svájci, olasz, román, török, portugál, francia és belga állampolgárok, valamint egy brit-francia-izraeli állampolgárságú fiatal is életét vesztette. A rendőrség a családok iránti tiszteletből nem közöl további személyes adatokat. Az elhunytak 14 és 39 év közöttiek voltak.