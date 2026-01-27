Megdöbbentő: őt okolja a svájci bár tulajdonosa a halálos tűz miatt

A La Constellation bár tulajdonosai a fiatal dolgozót okolják a bárban kitört tűz miatt. A szilveszteri svájci tűzesetben 40 ember vesztette életét, 116-an megsérültek. A halálos tragédia körülményeit még vizsgálja a rendőrség – írja a DailyMail.

A Le Constellation bár bejárata a svájci Crans-Montanában. Egy szilveszteri bulin tűz ütött ki a zsúfolt bárban. A svájci tűzesetben legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek.

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

A 49 éves Jacques Moretti és felesége, Jessica Moretti szerint a 24 éves pincérnő, Cyane Panine okozta a tüzet, amikor egy kollégája vállán ünnepelte az újévet, két meggyújtott tűzijátékot dugva a pezsgősüvegekbe.

A tűzijáték begyújtotta a plafonra erősített rendkívül gyúlékony hangszigetelő anyagot, a tűz pillanatok alatt csapdába ejtette az ünneplő tömeget. A tragédiában a pincérnő is életét vesztette.

A bár tulajdonosai szerint nem tiltották meg a veszélyes mutatványt, és a biztonsági szabályokra sem figyelmeztették a dolgozót, ugyanakkor nem is bátorították.

Cyane szerette a show-t, és részt akart venni benne

– állította Jacques Moretti.

Ha csak a legkisebb veszélyt is észleltem volna, megtiltottam volna

– mondta a nyomozóknak Jessica Moretti.

Több szemtanú is a házaspár állításaival szemben elmondta, hogy Jessica Moretti biztatta a lányt a veszélyes mutatványra, sőt, a bukósisakot is ő adta oda neki, amiben az alkalmazott nem láthatta, hogy túl közel tartja a tűzijátékot a tetőhöz.

A tűzeset során a bár alagsori menekülőajtaját valaki bezárta, ami akadályozta a menekülést.

A tulajdonosok azt elismerték, hogy a bárban nem volt megfelelő tűzvédelmi képzés. A Moretti házaspár szerint a hangszigetelő anyagot még 2015-ben a tűzoltóság engedélyével szerelték fel – ezt a hatóságok még nem erősítették meg.

A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés, súlyos testi sértés és gondatlanság miatt okozott tűz keletkezése miatt nyomoz a házaspár ellen, akik tagadják a felelősségüket a halálos tragédia kapcsán.

Ahogy arról az Origo már beszámolt, az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában. A svájci tűzeset során egy népszerű szórakozóhely pincéjében csaptak fel a lángok, 40 ember meghalt, több mint százan megsérültek.