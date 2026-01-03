Ezt mondta a porig égett svájci bár tulajdonosa a pusztító tűzről

Kihallgatták a Le Constellation bár tulajdonosát a szilveszterkor történt tragikus svájci tűzeset után. A tulajt információcsere miatt hívták be a nyomozók, ami azt jelenti, hogy egyelőre nem terveznek vádat emelni ellene – írja a 24heures.ch.

A lezárt Le Constellation bár, ahol az újévi ünnepségek alatt tűz ütött ki az alpesi síparadicsomban, Crans-Montanában, megölve körülbelül 47 embert és megsebesítve több mint százat. A svájci tűzeset körülményeit vizsgálják.

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Ahogy arról az Origo már beszámolt, az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában. A svájci tűzeset során egy népszerű szórakozóhely pincéjében csaptak fel a lángok, legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek. A túlélők horrorfilmhez hasonlították az átélteket.

A bár tulajdonosa, Jacques Moretti elmondta, hogy az intézményt az elmúlt tíz évben háromszor ellenőrizték, és minden megfelelt az előírásoknak.

A kantoni tűzvédelmi szabályozás szerint azonban az ellenőrzéseket évente kötelező lenne elvégezni a közönség által látogatott vagy különleges kockázatú épületekben. A hatóságok szerint a közelmúltban nem készült jelentés a bár hiányosságairól.

A sajtóinformációk szerint Jacques Moretti nem tartózkodott a bárban a tűzeset idején, felesége, Jessica Moretti azonban a helyszínen volt, és a karján égési sérüléseket szenvedett.

Ez okozta a halálos svájci tűzesetet

Újabb részleteket közöltek a crans-montanai tragédiáról. A svájci tűzeset ügyében a hatóságok szerint újév hajnalán pirotechnikai eszközök gyújthatták meg a Le Constellation bár mennyezetét a népszerű síparadicsomban. A gyanú szerint ez vezetett a halálos kimenetelű tűzhöz.