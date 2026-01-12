Újabb, sokkoló részletek derültek ki a svájci halálos tűzről

Hírlevél
Megrázó részletek kerültek napvilágra a tragédiába fulladt újévi ünneplésről. A svájci tűzeset során a felújított lépcső összeomlott, több tucat ember rekedt az alagsorban.
A Crans‑Montana síparadicsom Le Constellation bárjában kitört svájci tűzeset a szilveszteri buli hajnalán 40 ember életét követelte, további 116-an pedig súlyosan megsérültek. A legfrissebb vizsgálatok során újabb megrázó részletek derültek ki a tragédiáról – írja a Daily Mail.

svájci tűzeset
Egy turista készített felvételt a svájci tűzesetről – Fotó: @TYRONEKING36852 / AFP

Svájci tűzeset: a lépcsőn rekedtek az áldozatok

A hatóságok szerint a 40 áldozat közül 34-en a felújított, túl szűk lépcsőn rekedtek, amely összeomlott, miközben a vendégek a lángok elől próbáltak menekülni.

 A tulajdonos, Jacques Moretti 2015‑ben a három méteres szélességet mindössze egy méterre szűkítette, és a fa lépcső, valamint a korlát nem bírta a menekülő tömeg súlyát.

Mi okozta a tüzet a svájci bárban?

A tűz kiindulópontja szikrázó pezsgős gyertya lehetett, amely meggyújtotta a mennyezeti hangszigetelő anyagot. Több túlélő elmondta, hogy a szolgálati ajtó belülről zárva volt, így sokan csapdába estek a füsttel és a tömeggel zsúfolt alagsorban. A tragédia a menekülési útvonalak hiányosságait is nyilvánvalóvá tette. A hatóságok gyanúsítottként őrizetbe vették a szórakozóhely tulajdonosát.

Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról

Az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában, a túlélők horrorfilmhez hasonlították az átélteket. Az Origo korábbi cikkében elolvashatják a svájci tragédia részleteit.

 

 

