Svájci tragédia: súlyos dolog derült ki a helyről, ahol 40 ember égett halálra

A svájci tűzeset az Alpokban található Le Constellation nevű szórakozóhely pincéjében történt, ahol szilveszter éjszaka csaptak fel a lángok, miután – a feltételezések szerint – pezsgősüvegekre rögzített csillagszórók meggyújtották a belső burkolatot. A tűz pillanatok alatt elszabadult, a menekülésre sokaknak esélyük sem volt. Az incidensben összesen 116 ember sérült meg, akiknek több mint kétharmada még mindig kórházban van. Az áldozatok többsége tinédzser volt, foglalta össze a Sky News, amely szerint hanyagság is hozzájárult a súlyos tragédiához.

A svájci tűzeset helyszínén öt éve nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést

Fotó: MAXIME SCHMID / MAXIME SCHMID / AFP

Mélységesen sajnáljuk. Nem volt arra utaló jel, hogy az ellenőrzéseket nem végezték volna el

– mondta az újságíróknak a könnyeivel küszködve Nicolas Feraud, a település polgármestere, miután az önkormányzat saját közleménye szerint 2020 és 2025 között egyetlen kötelező tűzvédelmi vizsgálat sem történt a város bárjaiban, holott a szabályok szerint évente ellenőrizni kellett volna azokat.

A városvezető azzal védekezett, hogy egy 2019-es tűzvédelmi jelentés még nem talált problémát, a hangszigetelő habot akkor megfelelőnek minősítették, és tűzjelző sem volt kötelező a bár mérete miatt.

DNS-minták alapján azonosították a svájci tűzeset áldozatait

A tragédia több áldozatát csak DNS-minták segítségével tudtak azonosítani, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

A 40 elhunyt életkora 14-39 év között volt, közülük 15-en még nem töltötték be a 18. életévüket. A legfiatalabb egy 14 éves svájci lány és egy szintén 14 éves francia fiú volt.

A bár két üzemeltetőjét gondatlanságból elkövetett emberöléssel és tűzokozással gyanúsítják. Egyelőre nem tartóztatták le őket, a hatóságok szerint nincs szökésveszély, de egy másik, általuk működtetett helyet már bezártak.

A tragédia után a város azonnali hatállyal betiltotta a csillagszórók használatát zárt helyeken, és egy külső céget bízott meg az összes vendéglátóhely rendkívüli ellenőrzésével. De sokakban ott motoszkál a kérdés: ha az ellenőrzések időben megtörténnek volna, ma is élne 40 fiatal?