Új fejlemény a svájci tűzvészben – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

A svájci hatóságok őrizetbe vették a Crans-Montana síparadicsomban található egyik szórakozóhely tulajdonosát a szilveszter éjjel történt svájci tűzvész után. A döntést az indokolta, hogy az ügyészség szerint fennállt a szökés veszélye.

Svájci tűzvész: A felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínérő

Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

A nyomozás részeként őrizetbe vették Jacques Moretti francia állampolgárt, aki a Crans-Montanában működő Le Constellation egyik tulajdonosa. A hatóságok szerint a szilveszteri tűzeset után fennállt annak a veszélye, hogy a gyanúsított elhagyja az országot, ezért döntöttek a letartóztatás mellett.

Svájci tűzeset: súlyos tragédia történt szilveszterkor

A szilveszteri tragédia Svájcban összesen 40 ember életét követelte, további 116-an megsérültek. A hatóságok közlése szerint az áldozatok közül sokan 20 év alattiak voltak. A tragédia az egész országot megrázta, és azonnal átfogó vizsgálat indult a körülmények feltárására.

Egy megemlékező virágokat helyez el az áldozatok emlékére a Le Constellation bár közelében

Fotó: Harold Cunningham/Getty Images

Súlyos hiányosságok voltak a tűzvédelemben

A nyomozás során kiderült, hogy a szórakozóhelyen öt éve nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést. Moretti és felesége ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és gyújtogatás gyanújával indult eljárás. Az ügyészség szerint vizsgálják, ki tekinthető felelősnek a svájci tűzeset során történtekért.

Az ügyészek szerint a tüzet a szilveszteri ünneplők által használt, csillagszóróval ellátott pezsgősüvegek okozhatták. A feltételezések szerint ezek gyújtották meg a mennyezet hangszigetelő habját, ami gyorsan terjedő tüzet eredményezett a zsúfolt helyiségben – írja a BBC.

14 éves gyerek is van a svájci tűzvész áldozatai között

Továbbra is tart az áldozatok azonosítása a szilveszter éjszakáján történt svájci bártragédia után. A svájci tűzvész eddig azonosított legfiatalabb áldozata mindössze 14 éves volt. A hatóságok szerint a halottak jelentős része kiskorú, a sérültek közül pedig sokan életveszélyes égési sérülésekkel kerültek kórházba.