A pápa megszólalt a svájci tragédia után – amit mondott, az sokakat megérintett

A svájci tűzeset nemcsak Svájcot, hanem több európai országot, köztük Olaszországot is megrázta. A szilveszteri tragédia áldozatainak családtagjait személyesen fogadta XIV. Leó pápa. A találkozó a gyász és az együttérzés üzenetét hordozta.

XIV. Leó pápa is megszólalt a svájci tűzesettel kapcsolatban (A kép a pápa törökországi látogatásakor készült, illusztrációként szolgál)

Fotó: MEHMET ALI AZCAN / ANADOLU

XIV. Leó pápa a svájci tűzeset után

A pápa csütörtökön találkozott azokkal az olasz családokkal, akiknek hozzátartozói meghaltak vagy megsérültek a tragédia Svájcban történt eseményei során.

A személyes fogadás során együttérzéséről biztosította a jelenlévőket, és hangsúlyozta: a hit kapaszkodót jelenthet a legnehezebb pillanatokban is.

XIV. Leó pápa eltért előre megírt beszédétől, és közvetlen hangon megszólalt, elismerve, hogy szavai nem enyhíthetik a veszteséget. Ugyanakkor reményt és lelki támaszt próbált nyújtani, arra buzdítva a családtagokat, hogy a legsötétebb időszakban se veszítsék el hitüket.

A pápa nyíltan beszélt az áldozatok családtagjaival, és osztozott fájdalmukban.

A Crans-Montana üdülőhelyen történt tűzvész során összesen negyven ember vesztette életét, többségük fiatal. A baleset több mint száz sérülttel járt, és az áldozatok között olasz állampolgárok is voltak, ami Olaszországban is komoly megrázkódtatást okozott – írja az ABC News.

Megrázó részletek kerültek napvilágra a tragédiába fulladt újévi ünneplésről. A svájci tűzeset során a felújított lépcső összeomlott, több tucat ember rekedt az alagsorban.

Letartóztatásba helyezte a svájci bíróság annak a szórakozóhelynek a vezetőjét, ahol a szilveszteri buli alatt csaptak fel a lángok.