Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Fogjátok be a szátokat!” – elszólta magát Magyar Péter vezető propagandistája

Svájc

Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról

23 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában. A svájci tűzeset során egy népszerű szórakozóhely pincéjében csaptak fel a lángok, legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek. A túlélők horrorfilmhez hasonlították az átélteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Svájctragikus tűzesethalálos tűzesettűzeset

A legfontosabb részletek a svájci tűzesetről: a hatóságok szerint egy csillagszóró okozhatta a szilveszter éjjel kitört tüzet a crans-montanai szórakozóhely pincéjében. A tragédiában legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek, sokan közülük kritikus állapotban vannak. A tragédia a svájci Alpokban, Crans-Montana üdülővárosában történt szilveszter éjjel. A Daily Mail információi szerint a Le Constellation nevű bár pincéjében működő klub hajnali fél kettő körül gyulladt ki, amikor a szilveszteri bulin vendégek százai tartózkodtak az épületben. Mutatjuk a legfrissebb információkat a svájci tűzesetről!

svájci tűzeset
Svájci tűzeset: A felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínérő
Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Svájci tűzeset: Percek alatt vált halálós csapdává a szórakozóhely

A tűzvész rendkívül gyorsan terjedt. A lángok és a füst szinte azonnal ellepték a pinceklubot, a menekülési útvonalak pedig pillanatok alatt járhatatlanná váltak. A meghaltak közül sokan a torlódásban és a sűrű füstben vesztették életüket, miközben a sérültek száma folyamatosan emelkedett – írja a Sky News.

  • Áldozatok és sérültek száma: legalább 47 halott és mintegy 115 sérült a crans-montanai szilveszteri tűzvészben.
  • A tűz keletkezése: a hatóságok szerint nem gyújtogatás, nagy valószínűséggel baleset okozta a tüzet.
  • Azonosítás nehézségei: a súlyos égési sérülések miatt az áldozatokat DNS- és fogászati minták alapján azonosítják, ez több napig is eltarthat.
  • Sérültek állapota: sokan életveszélyben vannak, számos sérültet Belgiumba, Franciaországba és Németországba vittek speciális égésközpontokba.

A Le Constellation a város egyik legismertebb szórakozóhelye volt, amely fiatalok és tehetős téli sportolók körében is népszerűnek számított.

Videók és felvételek rögzítették a tragédia pillanatait

A svájci tűzesetről videók és több hiteles felvétel is napvilágra került. A képsorokon látható, ahogy a mennyezetről égő darabok hullanak alá, miközben pánikba esett emberek próbálnak kijutni.

A videók, képek és egyéb felvételek kulcsfontosságú bizonyítékai lehetnek annak, hogyan terjedt el ilyen gyorsan a tűz a zárt térben.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Flowers are laid on the street after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Egy megemlékező virágokat helyez el az áldozatok emlékére a Le Constellation bár közelében 
Fotó: Harold Cunningham/Getty Images

Túlélők beszámolója a svájci tűzről

A túlélők beszámolója a svájci tűzről megrázó részleteket tár fel. Többen „horrorfilmhez” hasonlították a jeleneteket: sikolyok, pánik, emberek az ablakokat ütötték, miközben a füst elárasztotta a helyiséget – olvasható a Sky News oldalán.

Sokan csak azért élték túl, mert az utolsó pillanatban sikerült kijutniuk a pinceklubból.

Mi okozhatta a halálos tüzet?

A hatóságok kizárták a szándékos gyújtogatást. A jelenlegi vizsgálatok szerint egy csillagszóró lehetett a tűz kiindulópontja, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát.

Szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki: egy olyan jelenség, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre kap lángra. A fa burkolatok, a pincejelleg és a korlátozott kijáratok tovább súlyosbíthatták a helyzetet.

Rescuers and people are seen at the site of an explosion that ripped through the bar Le Constellation in Crans-Montana on January 1, 2026. Several people were killed and others injured when an explosion ripped through a bar in the luxury Alpine ski resort town of Crans Montana, Swiss police said early on January 1. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Rendőrök helyszínelnek a svájci Crans-Montana város egyik bárjában történt tűzeset után
Fotó: MAXIME SCHMID / MAXIME SCHMID / AFP

Halálos tűz egy szórakozóhelyen Svájcban

Külföldi állampolgárok is vannak az áldozatok között, több sérültet Belgiumba, Franciaországba és Németországba szállítottak további ellátásra. Az áldozatok azonosítása rendkívül nehéz, sok esetben DNS- és fogászati vizsgálatokra van szükség – írja a The Guardian.

A Guardian azt is írja, hogy ötnapos nemzeti gyászt hirdettek ki az országban.

Egy fotó, ami megrázta a világot

A BBC Verify hitelesített egy fotót, amelyeken égő csillagszórók láthatók palackokra erősítve a svájci Crans-Montana síparadicsomban található Le Constellation éjszakai klubban.

 A képet azzal az állítással osztották meg az interneten, hogy szilveszterkor, a tűzeset kezdetének idején készült.

A felvételen emberek több palackot tartanak a magasba, amelyeken égő csillagszórók vannak, miközben a mennyezeten tűznek tűnő jelenség látható.

A képet korábbi verziók után kutatva átvizsgálták az interneten, de a tegnapi nap előtt nem találtak belőle példányt. A fotón több olyan részlet is azonosítható, amelyek megegyeznek a klub belső teréről készült korábbi felvételekkel, beleértve a pultot, a faldekorációt és a csővezetékeket.

A képet négy mesterségesintelligencia-alapú felismerő eszközzel is megvizsgálták, amelyek közül egyik sem jelzett MI-manipulációt, bár az egyik szerint a fotót szerkesztették. Egy digitális manipulációt vizsgáló eszköz azonban nem talált beavatkozásra utaló jeleket. Íme a fotó:

A buli helyszíne, a tűz keletkezésének pillanata - Forrás: BBC Verify/X

Megrázó képeken a több tucat halottat követelő svájci tragédia

Golfozó az első azonosított áldozat

A Reuters azt írja, hogy Emanuele Galeppinit, a Dubajban élő, 16 éves olasz válogatott golfost pénteken nevezték meg az elsőként azonosított áldozatok között, akik az olaszok közül életüket vesztették a svájci Crans-Montana síparadicsomban történt szilveszteri bár­tűzben.

Az Olasz Golfszövetség gyászolja Emanuele Galeppini elvesztését, egy fiatal sportolóét, aki szenvedéllyel és valódi értékekkel élt és versenyzett

 – áll a szövetség közleményében.

Újévi tragédia Svájcban – átfogó vizsgálat indult

A szilveszteri tűzvész Svájcban súlyos kérdéseket vet fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban. A hatóságok vizsgálják, hogy a befogadóképességet túllépték-e, megfelelően működtek-e a vészkijáratok, és voltak-e éghető anyagok a pinceklubban. A bár tulajdonosai és az üzemeltetés körülményei is a nyomozás részét képezik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!