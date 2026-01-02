Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról

A legfontosabb részletek a svájci tűzesetről: a hatóságok szerint egy csillagszóró okozhatta a szilveszter éjjel kitört tüzet a crans-montanai szórakozóhely pincéjében. A tragédiában legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek, sokan közülük kritikus állapotban vannak. A tragédia a svájci Alpokban, Crans-Montana üdülővárosában történt szilveszter éjjel. A Daily Mail információi szerint a Le Constellation nevű bár pincéjében működő klub hajnali fél kettő körül gyulladt ki, amikor a szilveszteri bulin vendégek százai tartózkodtak az épületben. Mutatjuk a legfrissebb információkat a svájci tűzesetről!
Svájci tűzeset: Percek alatt vált halálós csapdává a szórakozóhely
A tűzvész rendkívül gyorsan terjedt. A lángok és a füst szinte azonnal ellepték a pinceklubot, a menekülési útvonalak pedig pillanatok alatt járhatatlanná váltak. A meghaltak közül sokan a torlódásban és a sűrű füstben vesztették életüket, miközben a sérültek száma folyamatosan emelkedett – írja a Sky News.
- Áldozatok és sérültek száma: legalább 47 halott és mintegy 115 sérült a crans-montanai szilveszteri tűzvészben.
- A tűz keletkezése: a hatóságok szerint nem gyújtogatás, nagy valószínűséggel baleset okozta a tüzet.
- Azonosítás nehézségei: a súlyos égési sérülések miatt az áldozatokat DNS- és fogászati minták alapján azonosítják, ez több napig is eltarthat.
- Sérültek állapota: sokan életveszélyben vannak, számos sérültet Belgiumba, Franciaországba és Németországba vittek speciális égésközpontokba.
Videók és felvételek rögzítették a tragédia pillanatait
A svájci tűzesetről videók és több hiteles felvétel is napvilágra került. A képsorokon látható, ahogy a mennyezetről égő darabok hullanak alá, miközben pánikba esett emberek próbálnak kijutni.
A videók, képek és egyéb felvételek kulcsfontosságú bizonyítékai lehetnek annak, hogyan terjedt el ilyen gyorsan a tűz a zárt térben.
Túlélők beszámolója a svájci tűzről
A túlélők beszámolója a svájci tűzről megrázó részleteket tár fel. Többen „horrorfilmhez” hasonlították a jeleneteket: sikolyok, pánik, emberek az ablakokat ütötték, miközben a füst elárasztotta a helyiséget – olvasható a Sky News oldalán.
Sokan csak azért élték túl, mert az utolsó pillanatban sikerült kijutniuk a pinceklubból.
Mi okozhatta a halálos tüzet?
A hatóságok kizárták a szándékos gyújtogatást. A jelenlegi vizsgálatok szerint egy csillagszóró lehetett a tűz kiindulópontja, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát.
Szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki: egy olyan jelenség, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre kap lángra. A fa burkolatok, a pincejelleg és a korlátozott kijáratok tovább súlyosbíthatták a helyzetet.
Halálos tűz egy szórakozóhelyen Svájcban
Külföldi állampolgárok is vannak az áldozatok között, több sérültet Belgiumba, Franciaországba és Németországba szállítottak további ellátásra. Az áldozatok azonosítása rendkívül nehéz, sok esetben DNS- és fogászati vizsgálatokra van szükség – írja a The Guardian.
A Guardian azt is írja, hogy ötnapos nemzeti gyászt hirdettek ki az országban.
Egy fotó, ami megrázta a világot
A BBC Verify hitelesített egy fotót, amelyeken égő csillagszórók láthatók palackokra erősítve a svájci Crans-Montana síparadicsomban található Le Constellation éjszakai klubban.
A képet azzal az állítással osztották meg az interneten, hogy szilveszterkor, a tűzeset kezdetének idején készült.
A felvételen emberek több palackot tartanak a magasba, amelyeken égő csillagszórók vannak, miközben a mennyezeten tűznek tűnő jelenség látható.
A képet korábbi verziók után kutatva átvizsgálták az interneten, de a tegnapi nap előtt nem találtak belőle példányt. A fotón több olyan részlet is azonosítható, amelyek megegyeznek a klub belső teréről készült korábbi felvételekkel, beleértve a pultot, a faldekorációt és a csővezetékeket.
A képet négy mesterségesintelligencia-alapú felismerő eszközzel is megvizsgálták, amelyek közül egyik sem jelzett MI-manipulációt, bár az egyik szerint a fotót szerkesztették. Egy digitális manipulációt vizsgáló eszköz azonban nem talált beavatkozásra utaló jeleket. Íme a fotó:
Golfozó az első azonosított áldozat
A Reuters azt írja, hogy Emanuele Galeppinit, a Dubajban élő, 16 éves olasz válogatott golfost pénteken nevezték meg az elsőként azonosított áldozatok között, akik az olaszok közül életüket vesztették a svájci Crans-Montana síparadicsomban történt szilveszteri bártűzben.
Az Olasz Golfszövetség gyászolja Emanuele Galeppini elvesztését, egy fiatal sportolóét, aki szenvedéllyel és valódi értékekkel élt és versenyzett
– áll a szövetség közleményében.
Újévi tragédia Svájcban – átfogó vizsgálat indult
A szilveszteri tűzvész Svájcban súlyos kérdéseket vet fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban. A hatóságok vizsgálják, hogy a befogadóképességet túllépték-e, megfelelően működtek-e a vészkijáratok, és voltak-e éghető anyagok a pinceklubban. A bár tulajdonosai és az üzemeltetés körülményei is a nyomozás részét képezik.
A Le Constellation a város egyik legismertebb szórakozóhelye volt, amely fiatalok és tehetős téli sportolók körében is népszerűnek számított.