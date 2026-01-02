Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról

A legfontosabb részletek a svájci tűzesetről: a hatóságok szerint egy csillagszóró okozhatta a szilveszter éjjel kitört tüzet a crans-montanai szórakozóhely pincéjében. A tragédiában legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek, sokan közülük kritikus állapotban vannak. A tragédia a svájci Alpokban, Crans-Montana üdülővárosában történt szilveszter éjjel. A Daily Mail információi szerint a Le Constellation nevű bár pincéjében működő klub hajnali fél kettő körül gyulladt ki, amikor a szilveszteri bulin vendégek százai tartózkodtak az épületben. Mutatjuk a legfrissebb információkat a svájci tűzesetről!

Svájci tűzeset: A felvételt egy New York-i turista készítette, aki az AFP-nek elmondta, hogy látta, ahogy az emberek futnak és sikoltoznak a buli helyszínérő

Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Svájci tűzeset: Percek alatt vált halálós csapdává a szórakozóhely

A tűzvész rendkívül gyorsan terjedt. A lángok és a füst szinte azonnal ellepték a pinceklubot, a menekülési útvonalak pedig pillanatok alatt járhatatlanná váltak. A meghaltak közül sokan a torlódásban és a sűrű füstben vesztették életüket, miközben a sérültek száma folyamatosan emelkedett – írja a Sky News.

Áldozatok és sérültek száma : legalább 47 halott és mintegy 115 sérült a crans-montanai szilveszteri tűzvészben.

A tűz keletkezése : a hatóságok szerint nem gyújtogatás, nagy valószínűséggel baleset okozta a tüzet.

Azonosítás nehézségei : a súlyos égési sérülések miatt az áldozatokat DNS- és fogászati minták alapján azonosítják, ez több napig is eltarthat.

Sérültek állapota: sokan életveszélyben vannak, számos sérültet Belgiumba, Franciaországba és Németországba vittek speciális égésközpontokba.

Videók és felvételek rögzítették a tragédia pillanatait

A svájci tűzesetről videók és több hiteles felvétel is napvilágra került. A képsorokon látható, ahogy a mennyezetről égő darabok hullanak alá, miközben pánikba esett emberek próbálnak kijutni.

A videók, képek és egyéb felvételek kulcsfontosságú bizonyítékai lehetnek annak, hogyan terjedt el ilyen gyorsan a tűz a zárt térben.