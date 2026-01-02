Súlyos részletek láttak napvilágot: ez okozta a halálos svájci tűzesetet

Hírlevél
Újabb részleteket közöltek a crans-montanai tragédiáról. A svájci tűzeset ügyében a hatóságok szerint újév hajnalán pirotechnikai eszközök gyújthatták meg a Le Constellation bár mennyezetét a népszerű síparadicsomban. A gyanú szerint ez vezetett a halálos kimenetelű tűzhöz.
Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét - közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze.

svájci tűzeset, CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Flowers are laid on the street after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
 Szilveszteri tragédia Svájcban – Egy megemlékező virágokat helyez el az áldozatok emlékére a Le Constellation bár közelében 
Fotó: Harold Cunningham/Getty Images

Svájci tűzeset: az első szakértői megállapítások nyilvánosságra kerültek

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tova terjedtek” – közölte Béatrice Pilloud a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán.

Megrázó felvételek a svájci tragédiáról

A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

Minden, amit tudni lehet a Svájcban szilveszterkor történt tűzesetről

Pilloud hangsúlyozta, hogy jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával. Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt.

Mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra – közölte Mathias Reynard, a kanton elnöke.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az előzetes vizsgálatok is alátámasztják, hogy üvegekbe helyezett csillagszórók okozhatták a tüzet.

 

 

