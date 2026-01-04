Felfoghatatlan tragédia: 14 éves gyerek is van a svájci tűzvész áldozatai között

Hírlevél
Továbbra is tart az áldozatok azonosítása a szilveszter éjszakáján történt svájci bártragédia után. A svájci tűzvész eddig azonosított legfiatalabb áldozata mindössze 14 éves volt. A hatóságok szerint a halottak jelentős része kiskorú, a sérültek közül pedig sokan életveszélyes égési sérülésekkel kerültek kórházba.
tűzvészSvájctragédia

Svájcban, Crans-Montana városában közölték a Wallis kantoni rendőrség friss adatait, amelyek szerint a svájci tűzvész eddig 40 halálos áldozatot követelt. A hatóságok jelenleg 24 személy kilétét tudták biztosan azonosítani, köztük több kiskorút is. A tragédia legfiatalabb azonosított áldozata egy 14 éves svájci lány. Az eddigi adatok alapján az azonosított elhunytak életkora 14 és 39 év között mozog – tájékoztat az MTI.

svájci tűzvész - People gather around a makeshift memorial to pay their respects by laying flowers, candles and messages near the Constellation bar, on January 4, 2026, in Crans-Montana in honour of the victims of the fire that ripped through the venue in the luxury Alpine ski resort on New Year's Eve. Authorities investigating the New Year's blaze in the Swiss resort of Crans-Montana have identified 24 of the 40 people killed, including 11 minors and six foreign nationals, police said on January 4, 2026. Also 119 were injured during the fire, most of them seriously, according to the latest toll. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Svájci tűzvész: Emberek gyűltek össze egy rögtönzött emlékmű körül, hogy virágok, gyertyák és üzenetek elhelyezésével leróják tiszteletüket a Constellation bár közelében 2026. január 4-én Crans-Montanában, a luxus alpesi síközpontban szilveszterkor pusztító tűzvész áldozatainak tiszteletére. 
Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tűzvész: kiskorú áldozatok többsége a halottak között

A svájci tűzvész során az eddig azonosított áldozatok jelentős része fiatal volt. A rendőrségi adatok szerint két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is az áldozatok között szerepel.

A halottak között többségében svájci állampolgárok vannak, de olasz, román, török és francia nemzetiségű elhunytakat is azonosítottak. A hatóságok neveket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Nemzetközi áldozatok és folyamatban lévő azonosítás

Olasz hivatalos források szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú és egy 16 éves milánói lány is szerepel, utóbbi hivatalos azonosítása még folyamatban van. A rendőrség folytatja az áldozatok beazonosítását, a pontos adatok folyamatosan frissülnek.

Több mint száz sérült – sokakat külföldre szállítottak

A tűzvészben 119-en sérültek meg, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett. A sérültek között több mint 70 svájci állampolgár is van, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek.

A súlyos sérülteket több külföldi, speciális égési központba szállították.

Nemzeti gyásznapot hirdettek

A svájci szövetségi kormány 

2026. január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett a tragédia áldozatainak emlékére.

Az ország egész területén megemlékezéseket és csendes tisztelgéseket terveznek.

Égő pokollá vált a szilveszteri buli – fiatalok haltak meg a lángok között

Megrázó részletek derültek ki a svájci síparadicsomban történt szilveszteri tragédiáról. A tűz egy zsúfolt éjszakai klubban csapott fel, és pillanatok alatt halálos pokollá változtatta az ünneplést.

Szilveszteri pokol Svájcban – minden, amit tudni lehet a tragédiáról

Az újévi ünneplés percek alatt vált rémálommá Svájc egyik legismertebb síparadicsomában. A svájci tűzeset során egy népszerű szórakozóhely pincéjében csaptak fel a lángok, legalább 47 ember meghalt, több mint százan megsérültek. A túlélők horrorfilmhez hasonlították az átélteket. Antonio Tajani olasz külügyminiszter pénteken a svájci Crans Montanában felszólította a hatóságokat, hogy tisztázzák a szilveszter éjszakáján történt bártűz körülményeit.

 

