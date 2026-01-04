Felfoghatatlan tragédia: 14 éves gyerek is van a svájci tűzvész áldozatai között

Svájcban, Crans-Montana városában közölték a Wallis kantoni rendőrség friss adatait, amelyek szerint a svájci tűzvész eddig 40 halálos áldozatot követelt. A hatóságok jelenleg 24 személy kilétét tudták biztosan azonosítani, köztük több kiskorút is. A tragédia legfiatalabb azonosított áldozata egy 14 éves svájci lány. Az eddigi adatok alapján az azonosított elhunytak életkora 14 és 39 év között mozog – tájékoztat az MTI.

Fotó: MAXIME SCHMID / AFP

Svájci tűzvész: kiskorú áldozatok többsége a halottak között

A svájci tűzvész során az eddig azonosított áldozatok jelentős része fiatal volt. A rendőrségi adatok szerint két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is az áldozatok között szerepel.

A halottak között többségében svájci állampolgárok vannak, de olasz, román, török és francia nemzetiségű elhunytakat is azonosítottak. A hatóságok neveket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Nemzetközi áldozatok és folyamatban lévő azonosítás

Olasz hivatalos források szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú és egy 16 éves milánói lány is szerepel, utóbbi hivatalos azonosítása még folyamatban van. A rendőrség folytatja az áldozatok beazonosítását, a pontos adatok folyamatosan frissülnek.

Több mint száz sérült – sokakat külföldre szállítottak

A tűzvészben 119-en sérültek meg, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett. A sérültek között több mint 70 svájci állampolgár is van, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek.

A súlyos sérülteket több külföldi, speciális égési központba szállították.

Nemzeti gyásznapot hirdettek

A svájci szövetségi kormány

2026. január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett a tragédia áldozatainak emlékére.

Az ország egész területén megemlékezéseket és csendes tisztelgéseket terveznek.

