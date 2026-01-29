Sydney Sweeney újabb brutálszexi fotósorozattal olvasztotta le a netet

A 28 éves filmsztár, Sydney Sweeney legújabb fehérnemű-márkáját, a SYRN-t népszerűsíti, méghozzá igencsak provokatív módon. A hihetetlenül szexi színésznő egy bordó csipkés fehérneműszettben és harisnyatartóban pózolt egy veterán autó mellett Los Angeles belvárosában. A képeken egy lila szőrmekabátot dobott a vállára, tűsarkúban állt, napszemüveg mögé rejtve tekintetét.

Sydney Sweeney talán most túl messzire ment, a Hollywood feliratra nem aggathatta volna rá a melltartóját – Fotó: Northfoto /

Az első kollekció neve: Seductress. A színésznő szerint a darabok „magabiztosak, merészek és bocsánatkérés nélküliek”.

Ez a nők erejéről és vágyairól szól – a saját feltételeik szerint

– mondta.

Miért indított fehérneműmárkát Sydney Sweeney?

Sweeney elárulta: elege lett az „idegesítő pántokból” és a „vágó gumikból”.

Olyan márkát akartam, ami érti a nőket, nem pedig kioktatja őket

– nyilatkozta az Elle magazinnak.

A valódi vihart azonban egy éjszakai akció váltotta ki. Ahogy az Origo is beszámolt róla, Sydney egy forgatás során felmászott a Hollywood felirat egyik betűjére, és egy rögtönzött „kötélre” melltartókat akasztott.

A felvételek reklámcéllal készültek – ám úgy tűnik, nem volt minden engedély rendben.

A Hollywoodi Kereskedelmi Kamara szerint: „Nem adtunk engedélyt a felirat megmászására vagy kereskedelmi célú felhasználására.” A hatóságok szerint a stáb ugyan kapott forgatási engedélyt, de nem volt joguk megérinteni vagy módosítani a világhírű jelképet.

Súlyos következmények jöhetnek?

Korábban már több embert is letartóztattak és megbírságoltak, amiért engedély nélkül próbálták megközelíteni a Hollywood feliratot. Egyelőre nem tudni, használható-e a felvétel – ehhez utólagos engedély kellene. Sydney képviselői egyelőre nem reagáltak az ügyre.

