Sydney Sweeney mindent megmutatott – megvadultak tőle a férfiak

Sydney Sweeney fehérneműmárkája hivatalosan is bemutatkozott, és már az első megszólalásával egyértelművé tette, mire számíthatunk. A színésznő olyan fehérneműket ígér, amelyek az önbizalomról, a nőiességről és a felszabadultságról szólnak.

Új korszak kezdődik: Sydney Sweeney fehérneműmárkája azt üzeni, hogy a szexiség nem magyarázkodás kérdése. Merész darabok, erős üzenettel Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A hangsúly nem a megfelelésen van, hanem azon, hogy viselője jól érezze magát a bőrében. A bemutatkozó üzenet szerint ez a fehérnemű nem kér magyarázatot, és nem kér elnézést a szexiségéért.

Sydney Sweeney fehérneműmárkája a magabiztos nőket szólítja meg

A bejelentés alapján a kollekció merész, mégis elegáns vonalat képvisel. Sydney Sweeney fehérneműmárkája azoknak szól, akik nem mások elvárásai szerint öltöznek, hanem saját maguk miatt.

A rajongók szerint a színésznő pontosan tudja, mitől működik ez a világ: természetes szexiség, erős kisugárzás és kompromisszumok nélküli nőiesség.

