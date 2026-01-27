Sydney Sweeney fehérneműmárkája felrobbantotta a netet — ilyen szettet ritkán látni

Sydney Sweeney fehérneműmárkája, a Syrn első előzetese egy szándékosan felfokozott hangulatú, érzéki kisvideóban jelent meg a márka hivatalos oldalán.A felvételen Sydney Sweeney fekete csipkés melltartót, hozzá illő fehérneműt és harisnyakötőt visel, miközben vörös rúzzsal ezt írja fel a tükörre: „Jövök január 28-án. Puszi, Syd.” – írja a PageSix.

Sydney Sweeney fehérneműmárkája már a rajt előtt tarol — a fekete csipkés szettje egyszerűen letarolja a netet. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A jeleneteket még látványosabbá teszi a dúsan beszárított, hullámos frizura, a könyökig érő áttetsző kesztyű és az erőteljes, hangsúlyos smink — ettől lesz az egész videó igazán ellenállhatatlan.

Sydney Sweeney fehérneműmárkája azonban nemcsak a dizájn miatt került címlapokra

Napokkal a rajt előtt videóra vették, ahogy a színésznő megmászta a legendás hollywoodi feliratot, és melltartókat akasztott a betűkre — egy gerillamarketing-akció keretében.

Bár forgatási engedéllyel rendelkezett a környéken, a feliratra való felmászásra nem kapott jóváhagyást, így akár jogi következményei is lehetnek a történteknek.

Milliárdos háttér, komoly tervek

Sydney Sweeney fehérneműmárkája mögött komoly befektetői kör áll: a Syrn fejlesztését a Coatue alap segíti, amelyet Jeff Bezoshoz és Michael Dellhez köthető tőkeinjekciók is erősítenek.

Bennfentesek szerint a projekt közel egy éve készül, és Sweeney személyesen felügyelte a részleteket.

Nem az első üzleti húzása

Sydney Sweeney fehérneműmárkája csak a legújabb lépés a színésznő birodalmában.

Korábban megalapította saját produkciós cégét is, amely több kasszasikert jegyez — bizonyítva, hogy nemcsak kamera előtt, hanem üzletileg is pontosan tudja, mit csinál.

