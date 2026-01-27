Sydney Sweeney fehérneműmárkája felrobbantotta a netet — ilyen szettet ritkán látni

Sydney Sweeney fehérneműmárkája, a Syrn első előzetese egy szándékosan felfokozott hangulatú, érzéki kisvideóban jelent meg a márka hivatalos oldalán.A felvételen Sydney Sweeney fekete csipkés melltartót, hozzá illő fehérneműt és harisnyakötőt visel, miközben vörös rúzzsal ezt írja fel a tükörre: „Jövök január 28-án. Puszi, Syd.” – írja a PageSix.
A jeleneteket még látványosabbá teszi a dúsan beszárított, hullámos frizura, a könyökig érő áttetsző kesztyű és az erőteljes, hangsúlyos smink — ettől lesz az egész videó igazán ellenállhatatlan.
Sydney Sweeney fehérneműmárkája azonban nemcsak a dizájn miatt került címlapokra
Napokkal a rajt előtt videóra vették, ahogy a színésznő megmászta a legendás hollywoodi feliratot, és melltartókat akasztott a betűkre — egy gerillamarketing-akció keretében.
Bár forgatási engedéllyel rendelkezett a környéken, a feliratra való felmászásra nem kapott jóváhagyást, így akár jogi következményei is lehetnek a történteknek.
Milliárdos háttér, komoly tervek
Sydney Sweeney fehérneműmárkája mögött komoly befektetői kör áll: a Syrn fejlesztését a Coatue alap segíti, amelyet Jeff Bezoshoz és Michael Dellhez köthető tőkeinjekciók is erősítenek.
Bennfentesek szerint a projekt közel egy éve készül, és Sweeney személyesen felügyelte a részleteket.
Nem az első üzleti húzása
Sydney Sweeney fehérneműmárkája csak a legújabb lépés a színésznő birodalmában.
Korábban megalapította saját produkciós cégét is, amely több kasszasikert jegyez — bizonyítva, hogy nemcsak kamera előtt, hanem üzletileg is pontosan tudja, mit csinál.
