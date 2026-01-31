Hírlevél
Őrülten szexi fotósorozat készült Sydney Sweeneyről!

A színésznő korábban nyíltan beszélt függetlenségéről, elvárásairól és azokról a határokról, amelyeket nem hajlandó átlépni a szerelem kedvéért. Sydney Sweeney most pedig egy új, figyelemfelkeltő fotósorozattal jelentkezett.
Az Origo korábban már beszámolt arról, hogy a Sydney Sweeney egy interjúban őszintén vallott a párkapcsolatairól, és arról is, miért érzi úgy, hogy sok férfi nem tudja kezelni az ő életét és karrierjét. Akkor arról beszélt, hogy független nőként nincs szüksége arra, hogy bárki „megmentse”, és csak olyan társ jöhet szóba, aki képes megállni mellette ebben a világban.

Sydney Sweeney, SydneySweeney, December 15, 2025, Los Angeles, California, USA: Sydney Sweeney at the Premiere of The Housemaid at the TCL Chinese Theatre IMAX (Credit Image: © Nina Prommer/ZUMA Press Wire)
Sydney Sweeney  

Sydney Sweeney szexi galériát osztott meg

A színésznő az interjú mellett egy friss fotósorozattal jelentkezett, amely azonnal felrobbantotta a közösségi oldalakat. A letisztult stúdióképeken magabiztosan, természetesen és kifejezetten merész hangulatban pózol, újra bizonyítva, miért tartják generációja egyik legfeltűnőbb sztárjának. 

Sydney Sweeney semmit sem takar, mindent megmutat a videóban

Sydney Sweeney egy friss Instagram-videóval jelentkezett, amelyben nemcsak lehengerlő megjelenésével, hanem vadonatúj fehérneműmárkájával is felkeltette a rajongók figyelmét.

 

