Sydney Sweeney újra szakított? – ezt üzente a férfiaknak

Az Eufória és a Fehér Lótusz 28 éves sztárja a Cosmopolitannek adott interjúban beszélt arról, mit keres – és mit nem – egy párkapcsolatban. „Őszintén szólva: én egy főnök vagyok a saját életemben. Irányítok, tudom, mit akarok, sikeres vagyok, és valójában nincs szükségem egy férfira” – mondta határozottan Sydney Sweeney – közölte a Page Six.

Sydney Sweeney

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Nehéz kezelni Sydney Sweeney-t

Sweeney szerint erős női közeg veszi körül: barátnők, sikeres szakmai csapat, „kemény csajok”, akik együtt építik egymást. Mint fogalmazott, ez sok férfit kifejezetten megijeszt.

Egy pasinak képesnek kell lennie arra, hogy ebben a világban mellettem álljon

– tette hozzá.

A színésznő azt is elárulta, hogy korábban volt olyan férfi, akit „nagyon-nagyon kedvelt”, ám a kapcsolat azért ért véget, mert a férfi saját bevallása szerint nem tudta kezelni az ő életét és karrierjét.

Ez kemény dolog

– vallotta be őszintén.

Egy beszélgetést az édesanyjával is felidézett, amely során ráébredt, hogy lehet, ideje újragondolnia az elképzeléseit.

Anyukám azt mondta: lehet, hogy az eddigi típusaid nem működnek, Syd”

– mesélte nevetve. Ezután elgondolkodott azon, hogy nyitottabb legyen más típusú férfiak felé is.

Teljesen azért nem enged a követelményekből: Sweeney elmondta, hogy számára fontos, hogy a férfi sportos, vidám, aktív legyen.

Olyan kell, aki fel tud mászni velem egy hegyre, eljön ejtőernyőzni, és imádja a családját”

– sorolta.

A színésznő ritkán beszél a magánéletéről, de most kivételt tett, amikor szóba került volt vőlegénye, Jonathan Davino. Hét és fél évig alkottak egy párt, 2022-ben el is jegyezték egymást, ám 2025-ben végül szakítottak.

Mindig nagyon óvtam ezt a kapcsolatot a nyilvánosságtól. Fontos, hogy maradjanak dolgok, amik csak az enyémek

– mondta.

Davino után tavaly nyáron Scooter Braun menedzserrel hozták hírbe, miután együtt látták őket Olaszországban Jeff Bezos esküvője után.

Bár egy ideig rendszeresen mutatkoztak együtt, november óta nem jelentek meg közösen, és azóta egyre több a találgatás: vajon tényleg vége van-e?

Sydney Sweeney azonban egyértelművé tette: ha jön is új szerelem, az csak akkor, ha fel tud nőni az ő világához. Egy biztos: a színésznő jól érzi magát egyedül is.