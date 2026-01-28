Sydney Sweeney semmit sem takar, mindent megmutat a videóban

A rövid klipben Sydney Sweeney magabiztosan, természetes bájjal és érzékiséggel mutatja meg az általa megálmodott fehérneműket. A videó nem lépi át a határokat, mégis pontosan azt a játékos, szexi hangulatot hozza, amelyért a rajongók világszerte odavannak érte.

Sydney Sweeney

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney saját márkája

Sydney Sweeney új fehérneműkollekciója a nőiességet, az önbizalmat és a testpozitivitást helyezi középpontba. A darabok egyszerre elegánsak és merészek, miközben hangsúlyozzák, hogy a szexualitás nem mások kedvéért, hanem önmagunkért létezik.

Sydney Sweeney az utóbbi időben egyre tudatosabban építi üzleti oldalát is, és nem fél a saját imázsát felhasználni arra, hogy hitelesen képviselje a márkáját. Az Instagram-videó ezt tökéletesen tükrözi:

nem egy reklámnak hat, inkább egy magabiztos nő önkifejezésének.

A rajongók megőrültek érte

A kommentek percek alatt elárasztották a bejegyzést: dicséretek, lángoló emojik és elismerő üzenetek sora bizonyítja, hogy Sydney Sweeney újra betalált. Sokan kiemelték, hogy a színésznő egyszerre sugároz természetességet és szexiséget, ami ritka párosítás a közösségi médiában.

Egy biztos: Sydney Sweeney nemcsak a filmvásznon, hanem üzletasszonyként és stílusikonként is pontosan tudja, hogyan tartsa magán a reflektorfényt.

További tartalmaink:

Sydney Sweeney új oldalát mutatta meg a közösségi oldalán, és azonnal felrobbantotta vele a netet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája egyértelmű üzenetet közvetít: ezeket a szexi darabokat nem másoknak, hanem saját magadnak viseled.

Sydney Sweeney ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen az internet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája már a hivatalos indulás előtt felrobbantotta a közösségi médiát — nemcsak a dögös képek, hanem egy merész hollywoodi akció miatt is.