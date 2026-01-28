Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney semmit sem takar, mindent megmutat a videóban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szexi színésznő ismét bebizonyította, miért tartják Hollywood egyik legvonzóbb és legkarizmatikusabb sztárjának. Sydney Sweeney egy friss Instagram-videóval jelentkezett, amelyben nemcsak lehengerlő megjelenésével, hanem vadonatúj fehérneműmárkájával is felkeltette a rajongók figyelmét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney Sweeneyszexi színésznőfehérnemű-kollekció

A rövid klipben Sydney Sweeney magabiztosan, természetes bájjal és érzékiséggel mutatja meg az általa megálmodott fehérneműket. A videó nem lépi át a határokat, mégis pontosan azt a játékos, szexi hangulatot hozza, amelyért a rajongók világszerte odavannak érte.

US actress Sydney Sweeney attends the LA premiere of Lionsgate's "The Housemaid" at the TCL Chinese theatre in Los Angeles, on December 15, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Sydney Sweeney
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Sydney Sweeney saját márkája

Sydney Sweeney új fehérneműkollekciója a nőiességet, az önbizalmat és a testpozitivitást helyezi középpontba. A darabok egyszerre elegánsak és merészek, miközben hangsúlyozzák, hogy a szexualitás nem mások kedvéért, hanem önmagunkért létezik.

Sydney Sweeney az utóbbi időben egyre tudatosabban építi üzleti oldalát is, és nem fél a saját imázsát felhasználni arra, hogy hitelesen képviselje a márkáját. Az Instagram-videó ezt tökéletesen tükrözi: 

nem egy reklámnak hat, inkább egy magabiztos nő önkifejezésének.

A rajongók megőrültek érte

A kommentek percek alatt elárasztották a bejegyzést: dicséretek, lángoló emojik és elismerő üzenetek sora bizonyítja, hogy Sydney Sweeney újra betalált. Sokan kiemelték, hogy a színésznő egyszerre sugároz természetességet és szexiséget, ami ritka párosítás a közösségi médiában.

Egy biztos: Sydney Sweeney nemcsak a filmvásznon, hanem üzletasszonyként és stílusikonként is pontosan tudja, hogyan tartsa magán a reflektorfényt.

További tartalmaink:

Sydney Sweeney mindent megmutatott – megvadultak tőle a férfiak

Sydney Sweeney új oldalát mutatta meg a közösségi oldalán, és azonnal felrobbantotta vele a netet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája egyértelmű üzenetet közvetít: ezeket a szexi darabokat nem másoknak, hanem saját magadnak viseled.

Sydney Sweeney fehérneműmárkája felrobbantotta a netet – ilyen szettet ritkán látni

Sydney Sweeney ismét gondoskodott róla, hogy róla beszéljen az internet. Sydney Sweeney fehérneműmárkája már a hivatalos indulás előtt felrobbantotta a közösségi médiát — nemcsak a dögös képek, hanem egy merész hollywoodi akció miatt is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!