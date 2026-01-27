Egy uniós ország is betiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

A Nemzetgyűlés egy hétfőről keddre virradó, hosszan elnyúló ülésen 130 igen és 21 nem szavazattal fogadta el a tervezetet. A jogszabály most a Szenátus elé kerül, végső elfogadása esetén pedig törvényerőre emelkedhet - írja a Guardian.

Új szabályozással próbálják megvédeni a fiatalokat Franciaországban.

Fotó: Unsplash

Szeptembertől léphet életbe az új szabályozás

Emmanuel Macron köztársasági elnök üdvözölte a döntést, amelyet jelentős lépésnek nevezett a francia gyermekek és tinédzserek védelme érdekében. Az elnök régóta sürgeti a képernyőhasználat korlátozását, arra hivatkozva, hogy a túlzott közösségimédia-jelenlét káros hatással van a fiatalok mentális egészségére.

Gyermekeink és tinédzsereink érzelmei nem eladók, és nem manipulálhatók sem amerikai platformok, sem kínai algoritmusok által

– fogalmazott Macron egy videóüzenetben.

2026-tól léphet életbe a tilalom

A hatóságok tervei szerint az intézkedéseket a 2026-os tanév kezdetétől vezetnék be az újonnan létrehozott fiókok esetében. Gabriel Attal volt miniszterelnök, a kormánypárt frakcióvezetője reményét fejezte ki, hogy a Szenátus február közepéig jóváhagyja a törvényt, így a szabályozás szeptember 1-jén hatályba léphet. A tervezet értelmében a közösségi média platformoknak ezt követően december 31-ig lenne idejük megszüntetni azokat a meglévő fiókokat, amelyek nem felelnek meg az életkori előírásoknak.

A törvény támogatói szerint az intézkedés nemcsak a fiatalok mentális egészségének védelmét szolgálja, hanem a digitális tér feletti nemzeti kontroll kérdését is érinti.

Attal úgy fogalmazott: Franciaország úttörő lehet Európában, és a lépés hozzájárulhat a fiatalok, a családok, sőt az ország függetlenségének megerősítéséhez is. A francia közegészségügyi hatóság, az ANSES nemrégiben kiadott jelentése szerint a TikTokhoz, az Instagramhoz és a Snapchathez hasonló platformok több káros hatással is összefüggésbe hozhatók, különösen a serdülő lányok esetében. A kockázatok között szerepel az online zaklatás, az erőszakos tartalmaknak való kitettség és az önértékelési zavarok erősödése.

Kritikák

A törvényjavaslat nem maradt bírálatok nélkül. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) képviselője, Arnaud Saint-Martin a szabályozást digitális paternalizmusnak nevezte, amely szerinte túlságosan leegyszerűsítve reagál a technológia összetett társadalmi hatásaira. Kilenc gyermekvédelmi szervezet szintén bírálta a javaslatot, és arra szólította fel a törvényhozókat, hogy inkább a platformok felelősségét erősítsék, ne pedig a gyermekek hozzáférését korlátozzák. Elisabeth Borne volt miniszterelnök is óvatosságra intett, hangsúlyozva: a kérdés összetettebb annál, mint hogy pusztán tiltással megoldható legyen, és előbb biztosítani kell a szabályok hatékony betartatását.