Ritka jelenséget vettek videóra a Szaharában

Szokatlan jelenséget kaptak lencsevégre Algériában. Hó esett Ain Sefra közelében, a havazás következtében vakító fehérségben pompázott a Szahara.
Hó borította be a Szahara dűnéit a héten, miután intenzív havazás volt a térségben – írja a Watchers. 

Hó borította be a Szahara dűnéit a héten, miután intenzív havazás volt a térségben.
Hó borította be a Szahara dűnéit a héten, miután intenzív havazás volt a térségben.
Fotó: Unsplash

A havazást Ain Sefra közelében kapták lencsevégre, a videó futótűzként terjedt az interneten. 

Ain Sefra a Szahara szélén, az Atlasz-hegység régiójában fekszik, körülbelül 1000 méterrel a tengerszint felett. Míg a Szahara leginkább a rendkívüli hőségről és a száraz éghajlatról ismert, ezt a területet alkalmanként eléri a hideghullám. 

A ritka időjárási jelenségre már korábban is volt példa, a hatalmas sivatagban 2021-ben, 2016-ban és 1979-ben is esett a hó. 

