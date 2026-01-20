Ritka jelenséget vettek videóra a Szaharában

Hó borította be a Szahara dűnéit a héten, miután intenzív havazás volt a térségben – írja a Watchers.

Hó borította be a Szahara dűnéit a héten, miután intenzív havazás volt a térségben.

Fotó: Unsplash

A havazást Ain Sefra közelében kapták lencsevégre, a videó futótűzként terjedt az interneten.

Ain Sefra a Szahara szélén, az Atlasz-hegység régiójában fekszik, körülbelül 1000 méterrel a tengerszint felett. Míg a Szahara leginkább a rendkívüli hőségről és a száraz éghajlatról ismert, ezt a területet alkalmanként eléri a hideghullám.

Sand dunes in the Sahara Desert got turned an unusual shade this week, after receiving a rare dusting of snow. pic.twitter.com/k3Bg6qW4XG — ABC News (@ABC) January 20, 2026

A ritka időjárási jelenségre már korábban is volt példa, a hatalmas sivatagban 2021-ben, 2016-ban és 1979-ben is esett a hó.

Kísérteties koponyát fedeztek fel a Szahara közepén

A Szahara közepén, egy hatalmas vulkáni katlan mélyén sokakat megdöbbentő látvány rajzolódik ki: egy arc, amely első pillantásra egy koponya kísérteties vonásait idézi. A szaharai jelenséget műholdképeken vették észre, ahol a sószínű üledékek, a sötét vulkáni kúpok és a lejtők árnyékai együtt meglepően emberi vonásokat formáznak.

Apokaliptikus állapotok uralkodnak Kamcsatkán: videón a 4 méteres hó

Kamcsatka az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb téli időjárásával küzd, amely halálos áldozatokat, közlekedési káoszt és ellátási gondokat okozott. Kamcsatka térségét sorozatos viharok temették maga alá, és a hatóságok szerint a helyreállítás még napokig, akár hetekig is eltarthat.