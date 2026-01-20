Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Figyelem

Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

Franciaország

A világ legfurcsább szállodája: két cím, két ország, egy épület

3 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia–svájci határon fekvő apró településen egészen különleges látványosság várja az utazókat. Itt található ugyanis egy olyan szálloda, amelynek egyik fele Franciaországban, a másik pedig Svájcban van. A Jura-hegységben megbúvó La Cure falucska valóságos földrajzi kuriózum: az 1862-es Dappes-egyezmény miatt a nemzetközi határ több épületet is kettévág, köztük a híres Hotel Arbezt is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FranciaországutazásSvájcszálloda

A mindössze néhány utcából álló településen a határvonal szinte láthatatlanul fut végig az épületeken. A leghíresebb közülük kétségkívül az Arbez Franco–Suisse szálloda, amelyet még a 19. században építettek kifejezetten úgy, hogy mindkét ország területére kiterjedjen. Az eredeti tulajdonos, Alphonse Ponthus tudatosan tervezte így az ingatlant: az egyik oldalon francia bár működött, a másikon svájci bolt. Később, 1921-ben Jules Joseph Arbez vásárolta meg, és ekkor alakult át a ma is ismert hotellel – számol be a DailyMail.

szálloda - Vue intérieure prise le 11 décembre 2006 de la salle à manger de l'hôtel Arbez, situé à la Cure, commune de "Les Rousses", à la frontière Franco-Suisse. Interior view taken 11 December 2006 of the dining room at Arbez hotel, located in La Cure, town of "Les Rousses", at the border French-Swiss. AFP PHOTO BRUNO FERRANDEZ (Photo by BRUNO FERRANDEZ / AFP)
Az Arbez szálloda étkezője, amely La Cure-ban, "Les Rousses" városában, a francia-svájci határon található.
Fotó: BRUNO FERRANDEZ / AFP

Egy szálloda, két ország

Az épület igazi különlegessége, hogy szó szerint kettévágja a határ. A szálloda étterme és több szobája is úgy helyezkedik el, hogy a vendégek akár egyszerre tartózkodhatnak Franciaországban és Svájcban. A szálláshelynek ezért két hivatalos címe is van: a francia oldalon a Rue de la Frontera utcában, a svájci oldalon pedig a Route de France-on található.

Vue extérieure prise le 11 décembre 2006 de l'hôtel Arbez, situé à la Cure, commune de "Les Rousses", à la frontière Franco-Suisse. Exterior view taken 11 December 2006 of Arbez hotel, located in La Cure, town of "Les Rousses", at the border French-Swiss. AFP PHOTO BRUNO FERRANDEZ (Photo by BRUNO FERRANDEZ / AFP)
Külső nézet az Arbez szállodáról
Fotó: BRUNO FERRANDEZ / AFP

A határvonal nem csupán érdekesség, hanem valódi történelmi szerepet is kapott. A második világháború idején az épület lépcsőháza a svájci területre vezetett, így a szálloda felső szintje menedékként szolgált azoknak, akik a német megszállás elől menekültek. Ma már békésebb célt szolgál: 

az étteremben francia és svájci specialitásokat egyaránt kínálnak, a vendégek pedig különleges élménnyel gazdagodhatnak.

Fejjel az egyik, lábbal a másik országban

A Hotel Arbez ma is családi kézben működik, és igazi turistamágnesnek számít. A vendégek gyakran tréfálkoznak azzal, hogy alvás közben a fejük az egyik országban, a lábuk pedig a másikban pihen. A háromcsillagos szálloda közel 700 értékelés alapján 4,3 csillagos minősítést kapott a Google-ön, a szobák ára pedig nagyjából 145 font (kb. 64 ezer forint) körül alakul éjszakánként.

A környék egyébként sem szűkölködik határmenti érdekességekben. Nem messze innen található

 a Basel Mulhouse Freiburg repülőtér, amely egyszerre három ország – Franciaország, Svájc és Németország – találkozási pontján fekszik.

Az úgynevezett trinacionális zónában működő légikikötő külön francia és svájci vámterülettel rendelkezik, sőt az utasok az épületen belül is könnyedén átsétálhatnak egyik országból a másikba.

A photo taken on June 19, 2013 shows the Mulhouse-Basel-Freiburg Euroairport in Saint-Louis, eastern France. AFP PHOTO / SEBASTIEN BOZON (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Basel Mulhouse Freiburg repülőtér
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A különleges szálloda és a térség határokat átívelő hangulata tökéletes példája annak, hogyan találkozhat két kultúra egyetlen épület falai között. Aki ide látogat, nemcsak egy egyszerű pihenést kap, hanem egy valódi, földrajzi és történelmi kaland részese is lehet.

További cikkeink:

Képeken a világ legkülönlegesebb szálláshelyei

Világszerte egyre inkább növekszik azoknak a furcsa, és garantáltan egyedi szállodáknak a száma, amelyekbe már a bejelentkezés önmagában is kaland. A víz alatti szálláshelyektől kezdve a hotellé alakított börtöncelláig, a világ legkülönlegesebb szálláshelyei közül válogattunk.

Ez nagy durranás lesz: ilyen lesz az első szálloda a Holdon!

Az amerikai GRU Space vállalat tervei szerint 2032-re elkészül az első holdi hotel, amely felfújható modulokból áll majd, és akár tíz vendéget is képes lesz fogadni. A kezdeti ár éjszakánként több mint 416 ezer dollár, a cég tervei között holdbázis és később Mars-infrastruktúra is szerepel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!