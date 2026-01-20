A világ legfurcsább szállodája: két cím, két ország, egy épület

A mindössze néhány utcából álló településen a határvonal szinte láthatatlanul fut végig az épületeken. A leghíresebb közülük kétségkívül az Arbez Franco–Suisse szálloda, amelyet még a 19. században építettek kifejezetten úgy, hogy mindkét ország területére kiterjedjen. Az eredeti tulajdonos, Alphonse Ponthus tudatosan tervezte így az ingatlant: az egyik oldalon francia bár működött, a másikon svájci bolt. Később, 1921-ben Jules Joseph Arbez vásárolta meg, és ekkor alakult át a ma is ismert hotellel – számol be a DailyMail.

Az Arbez szálloda étkezője, amely La Cure-ban, "Les Rousses" városában, a francia-svájci határon található.

Fotó: BRUNO FERRANDEZ / AFP

Egy szálloda, két ország

Az épület igazi különlegessége, hogy szó szerint kettévágja a határ. A szálloda étterme és több szobája is úgy helyezkedik el, hogy a vendégek akár egyszerre tartózkodhatnak Franciaországban és Svájcban. A szálláshelynek ezért két hivatalos címe is van: a francia oldalon a Rue de la Frontera utcában, a svájci oldalon pedig a Route de France-on található.

Külső nézet az Arbez szállodáról

Fotó: BRUNO FERRANDEZ / AFP

A határvonal nem csupán érdekesség, hanem valódi történelmi szerepet is kapott. A második világháború idején az épület lépcsőháza a svájci területre vezetett, így a szálloda felső szintje menedékként szolgált azoknak, akik a német megszállás elől menekültek. Ma már békésebb célt szolgál:

az étteremben francia és svájci specialitásokat egyaránt kínálnak, a vendégek pedig különleges élménnyel gazdagodhatnak.

Fejjel az egyik, lábbal a másik országban

A Hotel Arbez ma is családi kézben működik, és igazi turistamágnesnek számít. A vendégek gyakran tréfálkoznak azzal, hogy alvás közben a fejük az egyik országban, a lábuk pedig a másikban pihen. A háromcsillagos szálloda közel 700 értékelés alapján 4,3 csillagos minősítést kapott a Google-ön, a szobák ára pedig nagyjából 145 font (kb. 64 ezer forint) körül alakul éjszakánként.

A környék egyébként sem szűkölködik határmenti érdekességekben. Nem messze innen található

a Basel Mulhouse Freiburg repülőtér, amely egyszerre három ország – Franciaország, Svájc és Németország – találkozási pontján fekszik.

Az úgynevezett trinacionális zónában működő légikikötő külön francia és svájci vámterülettel rendelkezik, sőt az utasok az épületen belül is könnyedén átsétálhatnak egyik országból a másikba.