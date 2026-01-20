A világ legfurcsább szállodája: két cím, két ország, egy épület

A mindössze néhány utcából álló településen a határvonal szinte láthatatlanul fut végig az épületeken. A leghíresebb közülük kétségkívül az Arbez Franco–Suisse szálloda, amelyet még a 19. században építettek kifejezetten úgy, hogy mindkét ország területére kiterjedjen. Az eredeti tulajdonos, Alphonse Ponthus tudatosan tervezte így az ingatlant: az egyik oldalon francia bár működött, a másikon svájci bolt. Később, 1921-ben Jules Joseph Arbez vásárolta meg, és ekkor alakult át a ma is ismert hotellel – számol be a DailyMail.
Egy szálloda, két ország
Az épület igazi különlegessége, hogy szó szerint kettévágja a határ. A szálloda étterme és több szobája is úgy helyezkedik el, hogy a vendégek akár egyszerre tartózkodhatnak Franciaországban és Svájcban. A szálláshelynek ezért két hivatalos címe is van: a francia oldalon a Rue de la Frontera utcában, a svájci oldalon pedig a Route de France-on található.
A határvonal nem csupán érdekesség, hanem valódi történelmi szerepet is kapott. A második világháború idején az épület lépcsőháza a svájci területre vezetett, így a szálloda felső szintje menedékként szolgált azoknak, akik a német megszállás elől menekültek. Ma már békésebb célt szolgál:
az étteremben francia és svájci specialitásokat egyaránt kínálnak, a vendégek pedig különleges élménnyel gazdagodhatnak.
Fejjel az egyik, lábbal a másik országban
A Hotel Arbez ma is családi kézben működik, és igazi turistamágnesnek számít. A vendégek gyakran tréfálkoznak azzal, hogy alvás közben a fejük az egyik országban, a lábuk pedig a másikban pihen. A háromcsillagos szálloda közel 700 értékelés alapján 4,3 csillagos minősítést kapott a Google-ön, a szobák ára pedig nagyjából 145 font (kb. 64 ezer forint) körül alakul éjszakánként.
A környék egyébként sem szűkölködik határmenti érdekességekben. Nem messze innen található
a Basel Mulhouse Freiburg repülőtér, amely egyszerre három ország – Franciaország, Svájc és Németország – találkozási pontján fekszik.
Az úgynevezett trinacionális zónában működő légikikötő külön francia és svájci vámterülettel rendelkezik, sőt az utasok az épületen belül is könnyedén átsétálhatnak egyik országból a másikba.
A különleges szálloda és a térség határokat átívelő hangulata tökéletes példája annak, hogyan találkozhat két kultúra egyetlen épület falai között. Aki ide látogat, nemcsak egy egyszerű pihenést kap, hanem egy valódi, földrajzi és történelmi kaland részese is lehet.
