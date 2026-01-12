A legrosszabb Golden Globe-ruhák: ezek a sztárok most melléfogtak

A Los Angeles-i Beverly Hiltonben megrendezett 2026-os Golden Globe-gálán a divat ismét központi szerepet kapott, ám nem minden választás sült el jól. A legrosszabb Golden Globe ruhák listája idén is hosszú lett: volt, aki túlzásba vitte a csillogást, másoknál a szabás vagy az összhatás hagyott kívánnivalót maga után - írja a Business Insider.

10. Kevin O'Leary

Kevin O’Leary bordó öltönye önmagában stílusos választás lett volna, ám a túl sok kiegészítő elvonta róla a figyelmet. A feltűnő nyaklánc és a két luxusóra együtt már inkább túlzásnak hatott, mint kifinomult eleganciának. Kevin O’Leary üzletemberként és tévés személyiségként vált ismertté, emellett filmproducerként is aktív, a Golden Globe-on pedig a „Marty Supreme” című alkotás kapcsán jelent meg.