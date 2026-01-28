Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

tinédzser

Szánkóbaleset a téli mókából: a mentők már csak az ujjait látták a fiúnak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ártalmatlannak tűnő téli program rémálommá vált Kansasben. A szánkóbaleset akkor történt, amikor egy 15 éves fiú egy golfpályán szánkózás közben belecsúszott egy fedetlen, mindössze nagyjából 28 centiméter átmérőjű vízelvezető csőbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tinédzserfurcsa balesetszánkózás

Az eset a kansasi Sand Creek Station területén történt, ahol a szánkóbaleset akkor következett be, amikor a tinédzser egy barátjával szánkózott, elvesztette az egyensúlyát, és lábbal előre beleesett a földben lévő csőbe. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a fiú testének nagy része már a csőben volt — a felszínen csupán az ujjbegyei látszottak – írja a NewYorkPost.

Szánkóbaleset Kansasben — egy tinédzser egy közel 28 centiméter átmérőjű csőbe szorult, csak az ujjai látszottak ki a földből.
Szánkóbaleset Kansasben — egy tinédzser egy közel 28 centiméter átmérőjű csőbe szorult, csak az ujjai látszottak ki a földből Illusztráció: CELAL GA14NEAY / ANADOLU

Egy barát gyors lélekjelenlétének köszönhetően azonnal segítséget hívtak. A tűzoltók és a mentők összehangolt munkával szabadították ki a fiút, akit stabil állapotban kórházba szállítottak. Súlyos sérülés szerencsére nem történt.

„Szinte felfoghatatlan” — így reagáltak a helyiek

A közösségi médiában sokan kételkedtek abban, hogyan férhetett be egy 15 éves egy ilyen szűk nyílásba. A hatóságok később megerősítették: a cső belső átmérője körülbelül 28 centiméter volt, és hangsúlyozták, hogy a mentés volt az elsődleges, nem az, miként került bele. Egy helyi lakos szerint „egyszerűen felfoghatatlan, hogyan történhetett meg”.

Hiányzó rács okozta a bajt

A vízelvezető nyílást eredetileg fémrácsnak kellett volna fednie. A baleset után a hiányzó elemet pótolták, hogy hasonló szánkóbaleset többé ne fordulhasson elő.

Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége

Egy ártatlannak induló téli szórakozás végződött tragédiával egy csendes lakóövezetben. A súlyos szánkóbaleset egy egész közösséget megrázott, és újra felhívta a figyelmet a veszélyes téli játékokra.

TikTok-videónak készült, horror lett a szánkózásból

Ami ártatlan téli szórakozásnak indult, majdnem halálos tragédiába torkollott Szerbiában. Mrsac faluban két kiskorú lány került életveszélybe szánkózás során, miután egy TikTok-videó kedvéért autóval húzták őket – a jelenetet pedig végig videózták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!