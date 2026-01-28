Szánkóbaleset a téli mókából: a mentők már csak az ujjait látták a fiúnak

Az eset a kansasi Sand Creek Station területén történt, ahol a szánkóbaleset akkor következett be, amikor a tinédzser egy barátjával szánkózott, elvesztette az egyensúlyát, és lábbal előre beleesett a földben lévő csőbe. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a fiú testének nagy része már a csőben volt — a felszínen csupán az ujjbegyei látszottak – írja a NewYorkPost.
Egy barát gyors lélekjelenlétének köszönhetően azonnal segítséget hívtak. A tűzoltók és a mentők összehangolt munkával szabadították ki a fiút, akit stabil állapotban kórházba szállítottak. Súlyos sérülés szerencsére nem történt.
„Szinte felfoghatatlan” — így reagáltak a helyiek
A közösségi médiában sokan kételkedtek abban, hogyan férhetett be egy 15 éves egy ilyen szűk nyílásba. A hatóságok később megerősítették: a cső belső átmérője körülbelül 28 centiméter volt, és hangsúlyozták, hogy a mentés volt az elsődleges, nem az, miként került bele. Egy helyi lakos szerint „egyszerűen felfoghatatlan, hogyan történhetett meg”.
Hiányzó rács okozta a bajt
A vízelvezető nyílást eredetileg fémrácsnak kellett volna fednie. A baleset után a hiányzó elemet pótolták, hogy hasonló szánkóbaleset többé ne fordulhasson elő.
Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége
Egy ártatlannak induló téli szórakozás végződött tragédiával egy csendes lakóövezetben. A súlyos szánkóbaleset egy egész közösséget megrázott, és újra felhívta a figyelmet a veszélyes téli játékokra.
TikTok-videónak készült, horror lett a szánkózásból
Ami ártatlan téli szórakozásnak indult, majdnem halálos tragédiába torkollott Szerbiában. Mrsac faluban két kiskorú lány került életveszélybe szánkózás során, miután egy TikTok-videó kedvéért autóval húzták őket – a jelenetet pedig végig videózták.