Szánkóbaleset a téli mókából: a mentők már csak az ujjait látták a fiúnak

Az eset a kansasi Sand Creek Station területén történt, ahol a szánkóbaleset akkor következett be, amikor a tinédzser egy barátjával szánkózott, elvesztette az egyensúlyát, és lábbal előre beleesett a földben lévő csőbe. Mire a mentők a helyszínre érkeztek, a fiú testének nagy része már a csőben volt — a felszínen csupán az ujjbegyei látszottak – írja a NewYorkPost.

Szánkóbaleset Kansasben — egy tinédzser egy közel 28 centiméter átmérőjű csőbe szorult, csak az ujjai látszottak ki a földből Illusztráció: CELAL GA14NEAY / ANADOLU

Egy barát gyors lélekjelenlétének köszönhetően azonnal segítséget hívtak. A tűzoltók és a mentők összehangolt munkával szabadították ki a fiút, akit stabil állapotban kórházba szállítottak. Súlyos sérülés szerencsére nem történt.

„Szinte felfoghatatlan” — így reagáltak a helyiek

A közösségi médiában sokan kételkedtek abban, hogyan férhetett be egy 15 éves egy ilyen szűk nyílásba. A hatóságok később megerősítették: a cső belső átmérője körülbelül 28 centiméter volt, és hangsúlyozták, hogy a mentés volt az elsődleges, nem az, miként került bele. Egy helyi lakos szerint „egyszerűen felfoghatatlan, hogyan történhetett meg”.

Hiányzó rács okozta a bajt

A vízelvezető nyílást eredetileg fémrácsnak kellett volna fednie. A baleset után a hiányzó elemet pótolták, hogy hasonló szánkóbaleset többé ne fordulhasson elő.

