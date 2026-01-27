Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége

Súlyos szánkóbaleset történt 2026. január 25-én vasárnap délután az Egyesült Államokban, Texas államban, amely egy 16 éves lány életét követelte, míg egy másik tinédzser életveszélyes állapotba került. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, a helyi közösséget pedig mély gyász sújtja.

Szánkóbaleset: kocsi után kötötték a szánkót, majd fának csapódtak

Kocsi után kötötte a szánkót

A friscói rendőrség közlése szerint a baleset helyi idő szerint körülbelül 14:30-kor történt egy lakóövezetben. Egy 16 éves fiú Jeep Wrangler típusú járművel közlekedett, miközben két vele egykorú lányt húzott maga után egy szánkón. Szemtanúk beszámolója alapján a szánkó egy járdaszegélynek csapódott, majd egy fának ütközött – tájékoztat a CBS News.

A helyszínre érkező rendőrök két súlyosan sérült fiatalt találtak, azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították őket.

Az egyik lány később belehalt sérüléseibe, míg a másik tinédzser jelenleg is életfenntartó kezelés alatt áll.

Virágok és megemlékező üzenetek a szánkóbaleset helyszínén

Halálos szánkóbaleset Texas

Az elhunyt lányt családja Elizabeth Angle néven azonosította. Szülei elmondása szerint középső gyermekük volt, két testvér maradt utána.

Iskolája és sportközössége is megrendülten reagált a történtekre: tanárai és diáktársai egy kedves, aktív, mindenki által szeretett diákként emlékeznek rá.

Az iskola jelezte, hogy a tanítás újraindulásakor megemlékezést tartanak, valamint pszichológiai segítséget biztosítanak a diákok és a dolgozók számára. A család a tragédia ellenére arra kéri a szülőket és fiatalokat, hogy vegyék komolyan a téli szórakozás veszélyeit.

A 16 éves Elizabeth Angle, a szánkóbaleset halálos áldozata

Hangsúlyozták: a jármű mögött vontatott szánkózás rendkívül kockázatos, még csendes lakóövezetekben is, és egy ártatlannak tűnő pillanat végzetes balesethez vezethet.

A rendőrség vizsgálata jelenleg is folyamatban van, letartóztatás egyelőre nem történt.

