Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége

Egy ártatlannak induló téli szórakozás végződött tragédiával egy csendes lakóövezetben. A súlyos szánkóbaleset egy egész közösséget megrázott, és újra felhívta a figyelmet a veszélyes téli játékokra.
szánkózásTexastéli sportokhalálos baleset

Súlyos szánkóbaleset történt 2026. január 25-én vasárnap délután az Egyesült Államokban, Texas államban, amely egy 16 éves lány életét követelte, míg egy másik tinédzser életveszélyes állapotba került. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, a helyi közösséget pedig mély gyász sújtja.

Szánkóbaleset: kocsi után kötötték a szánkót, majd fának csapódtak
Szánkóbaleset: kocsi után kötötték a szánkót, majd fának csapódtak
Fotó: NBC DFW / YouTube / Képkivágás

Kocsi után kötötte a szánkót

A friscói rendőrség közlése szerint a baleset helyi idő szerint körülbelül 14:30-kor történt egy lakóövezetben. Egy 16 éves fiú Jeep Wrangler típusú járművel közlekedett, miközben két vele egykorú lányt húzott maga után egy szánkón. Szemtanúk beszámolója alapján a szánkó egy járdaszegélynek csapódott, majd egy fának ütközött – tájékoztat a CBS News.

A helyszínre érkező rendőrök két súlyosan sérült fiatalt találtak, azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították őket. 

Az egyik lány később belehalt sérüléseibe, míg a másik tinédzser jelenleg is életfenntartó kezelés alatt áll.

Virágok és megemlékező üzenetek a szánkóbaleset helyszínén
Virágok és megemlékező üzenetek a szánkóbaleset helyszínén
Fotó: NBC DFW / YouTube / Képkivágás

Halálos szánkóbaleset Texas

Az elhunyt lányt családja Elizabeth Angle néven azonosította. Szülei elmondása szerint középső gyermekük volt, két testvér maradt utána.

 Iskolája és sportközössége is megrendülten reagált a történtekre: tanárai és diáktársai egy kedves, aktív, mindenki által szeretett diákként emlékeznek rá.

Az iskola jelezte, hogy a tanítás újraindulásakor megemlékezést tartanak, valamint pszichológiai segítséget biztosítanak a diákok és a dolgozók számára. A család a tragédia ellenére arra kéri a szülőket és fiatalokat, hogy vegyék komolyan a téli szórakozás veszélyeit. 

A 16 éves Elizabeth Angle, a szánkóbaleset halálos áldozata
A 16 éves Elizabeth Angle, a szánkóbaleset halálos áldozata
Fotó: NBC DFW / YouTube / Képkivágás

Hangsúlyozták: a jármű mögött vontatott szánkózás rendkívül kockázatos, még csendes lakóövezetekben is, és egy ártatlannak tűnő pillanat végzetes balesethez vezethet.

A rendőrség vizsgálata jelenleg is folyamatban van, letartóztatás egyelőre nem történt. 

További híreink:

TikTok-videónak készült, horror lett a szánkózásból

Ami ártatlan téli szórakozásnak indult, majdnem halálos tragédiába torkollott Szerbiában. Mrsac faluban két kiskorú lány került életveszélybe szánkózás során, miután egy TikTok-videó kedvéért autóval húzták őket – a jelenetet pedig végig videózták.

Dobjon el mindent, olyat mutatunk, amire biztos nincs felkészülve

A főváros egyik legforgalmasabb vonalán edződött budapestiek számára az ütközőn utazó, úgynevezett „tujázó” fiatalok látványa nem számít újdonságnak a Blikk szerint. Most azonban olyasmit láthattak, amire azért ritkán van példa: egy szánkózó fiatal is a villamossal utazott.

 

