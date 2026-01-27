Ártatlan játéknak indult – halálos szánkóbaleset lett a vége

Súlyos szánkóbaleset történt 2026. január 25-én vasárnap délután az Egyesült Államokban, Texas államban, amely egy 16 éves lány életét követelte, míg egy másik tinédzser életveszélyes állapotba került. A hatóságok vizsgálják a körülményeket, a helyi közösséget pedig mély gyász sújtja.
Kocsi után kötötte a szánkót
A friscói rendőrség közlése szerint a baleset helyi idő szerint körülbelül 14:30-kor történt egy lakóövezetben. Egy 16 éves fiú Jeep Wrangler típusú járművel közlekedett, miközben két vele egykorú lányt húzott maga után egy szánkón. Szemtanúk beszámolója alapján a szánkó egy járdaszegélynek csapódott, majd egy fának ütközött – tájékoztat a CBS News.
A helyszínre érkező rendőrök két súlyosan sérült fiatalt találtak, azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították őket.
Az egyik lány később belehalt sérüléseibe, míg a másik tinédzser jelenleg is életfenntartó kezelés alatt áll.
Halálos szánkóbaleset Texas
Az elhunyt lányt családja Elizabeth Angle néven azonosította. Szülei elmondása szerint középső gyermekük volt, két testvér maradt utána.
Iskolája és sportközössége is megrendülten reagált a történtekre: tanárai és diáktársai egy kedves, aktív, mindenki által szeretett diákként emlékeznek rá.
Az iskola jelezte, hogy a tanítás újraindulásakor megemlékezést tartanak, valamint pszichológiai segítséget biztosítanak a diákok és a dolgozók számára. A család a tragédia ellenére arra kéri a szülőket és fiatalokat, hogy vegyék komolyan a téli szórakozás veszélyeit.
Hangsúlyozták: a jármű mögött vontatott szánkózás rendkívül kockázatos, még csendes lakóövezetekben is, és egy ártatlannak tűnő pillanat végzetes balesethez vezethet.
A rendőrség vizsgálata jelenleg is folyamatban van, letartóztatás egyelőre nem történt.
