TikTok-videónak készült, horror lett a szánkózásból

A sokkoló videón egy 16 és egy 17 éves lány látható, amint nevetve ülnek a szánkón, amelyet egy Volkswagen húz. A hangulat vidám, sikoltoznak, élvezik a „menő” szánkózást – egészen addig a pillanatig, amikor az egyikük baljós előérzettel odakiált a barátjuknak, aki a nyitott csomagtartóból filmez:

Az autós szánkózás kis híján két fiatal lány életébe került – Fotó: pexels.com (illusztráció)

Mondd neki, hogy lassítson egy kicsit!

Pár másodperccel később a szánkó felpattan egy úthibán, a lányok pedig kirepülnek és a jeges aszfaltra zuhannak. A történet itt válik igazán hátborzongatóvá. A lányok nem tűntek el azonnal a kamera elől: néhány másodpercig mozdulatlanul feküdtek az úttesten. Az út egyenes volt, a közvilágítás égett, és egy Fiat haladt mögöttük, fényszóróival közvetlenül megvilágítva őket.

Másodpercek, amik örökkévalóságnak tűntek

A háttérben ekkor hangzik el a kétségbeesett mondat, amely azóta bejárta a szerb sajtót:

Ez át fog rajtuk menni, testvér!

A Fiatot vezető férfi állítása szerint azért haladt a lányok mögött, hogy „védje” a társaságot a többi autótól. Ennek ellenére – a gyanú szerint – átgázolt a földön fekvő lányokon. Bár azt állította, hogy a hó miatt nem látta őket, a felvétel alapján lett volna ideje reagálni. A becsapódás hangja és a sikolyok szinte elviselhetetlenek.

Véres szánkózás, bilincs a kézen

A felelőtlen „játék” mérlege sokkoló: a rendőrség őrizetbe vette a Volkswagen sofőrjét, L. P.-t (19) és a Fiat vezetőjét, D. J.-t (35). Az egyik lány súlyos lábsérülést, a másik fejsérülést szenvedett, mindkettőjüket a kraljevói kórházban ápolják, állapotuk súlyos. Az ügyben nyomozás indult, a hatóságok vizsgálják, hogy a balesetben kinek mekkora a felelőssége.

Az eset egész Szerbiát megrázta. Sokan teszik fel a kérdést: megér egy TikTok-videó egy fiatal életet? Hol húzódik a határ a „menő tartalom” és az őrült felelőtlenség között? Egy biztos: ez a felvétel nem szórakoztat, hanem figyelmeztet – brutálisan.

Szánkózás miatt emeltek vádat egy tuzséri férfi ellen – videó

Egy tuzséri férfi a kocsija után kötött szánkón húzta a kiskorú öccsét, aki egy kanyarban beborult az árokba. Az ügyészség közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat a férfi ellen, írtuk korábban az Origón.