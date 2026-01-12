Apró szarvas leckéztetett meg egy orrszarvút egy lengyel állatkertben – videó

A felvételen látható, amint a Tata nevű muntyákszarvas nekirohan Maruśkának, az orrszarvúnak. Kezdetben úgy tűnik, hogy az orrszarvú inkább játéknak fogja fel a helyzetet, ugyanis fejét rázva, szinte táncolva reagál a támadásokra. A videó végére azonban egyértelművé válik, hogy a konfrontáció „győztese” az apró, de rendkívül határozott szarvas - írja a Futurism.

A muntyákszarvas egy kistestű Kínában és Tajvanon őshonos szarvasféle. Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA

A bátor muntyákszarvas

Az állatkert a Facebook-oldalán humorral kommentálta az esetet:

Valaki elfelejtett ma reggel a tükörbe nézni

– írták, utalva Tata méretére és bátorságára. A bejegyzés szerint a szarvasoknak időnként „le kell vezetnie az energiáját, és meg kell mutatnia, ki a főnök – még akkor is, ha az ellenfél 1,7 tonnát nyom”. A poszt végén pedig a költői kérdés állt:

Ki gondolta volna, hogy egy ilyen harcos rejtőzik ebben az apró testben?

🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026

Az internet népe szintén jól szórakozott az összecsapáson. Egy kommentelő szerint: "az orrszarvú egy pillanat alatt eltaposhatna a szarvast, ehelyett úgy néz ki, mintha együtt táncolnának.”

A Reeves-i muntyákok Délkelet-Kínában és Tajvanon őshonosak, de Európa több részére is betelepítették őket.

A hímek rövid, általában legfeljebb 10 centiméteres agancsot viselnek, emellett akár 5 centiméter hosszú agyaraik is lehetnek. Bár kisméretű állatok, hírhedten territoriálisak, és párzáskor vagy fenyegetés hatására jellegzetes, kutyaugatáshoz hasonló hangot adnak ki, amely meglepően félelmetes.

Maciej Okupnik, a wrocławi állatkert gondozója elmondta: az orrszarvúak általában jól tűrik más állatok jelenlétét, mivel ritkán éreznek fenyegetést.

A tigrisek jelentik számukra az egyik kivételt. Hozzátette, hogy a muntyákok és az orrszarvúk a természetben és fogságban is gyakran kerülnek kapcsolatba egymással, és a muntyákok erős territorialitása ellenére a két faj többnyire békésen megfér egymás mellett. Az Origo korábban arról írt, hogy miképp élvezik a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi a havat.