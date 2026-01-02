Hírlevél
halálbüntetés

Halálos rekordot döntött meg Szaúd-Arábia

Soha nem látott szintre emelkedett a halálos ítéletek száma a közel-keleti királyságban. A szaúd-arábiai kivégzések 2025-ben új történelmi rekordot döntöttek, miután a hatóságok egyetlen év alatt 356 embert végeztek ki.
A hivatalos adatok szerint a szaúd-arábiai kivégzések száma 2025-ben történelmi csúcsra emelkedett: a hatóságok összesen 356 halálos ítéletet hajtottak végre, ami minden korábbi évet felülmúl, és elemzők szerint az ugrásszerű növekedés szorosan összefügg a királyság egyre keményebb drogellenes fellépésével, amelynek következményei most értek be. – írj a The Guardian.

Szaúd-arábiai kivégzések: 2025-ben minden korábbi rekord megdőlt a halálbüntetések számában.
Szaúd-arábiai kivégzések: 2025-ben minden korábbi rekord megdőlt a halálbüntetések számában. Fotó:Illusztráció/Unplash

A szaúd-arábiai kivégzések mögött álló drogellenes háború

A statisztikák alapján a kivégzettek közül 243 főt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítéltek halálra, sokukat évekkel korábban tartóztatták le, az ítéletek végrehajtása azonban csak most történt meg.

A drogellenes háború árnyoldala

A szaúd-arábiai kivégzések számának növekedése már a második egymást követő rekordév:

  • 2024-ben 338 kivégzést regisztráltak
  • 2025-ben ez a szám 356-ra nőtt

A királyság 2022 végén állította vissza a halálbüntetést kábítószeres ügyekben, miután azt mintegy három évig felfüggesztették. 

Azóta az ország határain és főbb közlekedési útvonalain jelentősen megnőtt az ellenőrzések száma, milliónyi illegális tablettát foglaltak le.

A térségben különösen elterjedt a Captagon nevű stimuláns, amely korábban Szíria egyik legjelentősebb illegális exportcikke volt Bashar al-Assad hatalma idején.

Külföldiek a kivégzettek többsége között

Jogvédő szervezetek szerint a drogügyekben kivégzettek többsége külföldi állampolgár, ami tovább erősíti a nemzetközi kritikákat. 1990 óta dokumentálják a szaúd-arábiai kivégzéseket, és eszerint a mostani számok példátlanok.

Vision 2030 kontra halálbüntetés

Aktivisták szerint a szaúd-arábiai kivégzések élesen szembemennek az ország modernizációs törekvéseivel. Mohammed bin Salman által meghirdetett Vision 2030 célja egy nyitottabb, befektetőbarát és turizmusra építő állam létrehozása.

A királyság óriási összegeket fordít idegenforgalmi fejlesztésekre és globális sporteseményekre — többek között a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezésére —, miközben a halálbüntetések száma folyamatosan nő.

A hatóságok érvelése

A szaúdi kormány szerint a halálbüntetés elengedhetetlen a közrend fenntartásához, és minden kivégzést csak akkor hajtanak végre, ha az összes jogorvoslati lehetőség kimerült. Ezt azonban jogvédők vitatják, akik szerint az eljárások átláthatósága továbbra is súlyos kérdéseket vet fel.

Egy ország, ahol kivégzéssel hallgattatják el a kritikus hangokat

Szaúd-Arábia idén is rekordszámú kivégzést hajtott végre. A végrehajtott halálbüntetések túlnyomó többsége kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekhez köthető, ami az ENSZ szerint összeegyeztethetetlen a nemzetközi normákkal és szabványokkal. A halálra ítéltek több mint fele külföldi állampolgár volt.

Kivégzési hullám söpör végig a rettegett országban, ahol a drogkereskedőkre halálbüntetés vár

Szingapúrban az elmúlt héten három férfit végeztek ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ami újra ráirányította a figyelmet az ország szigorú drogpolitikájára. A kivégzés száma így már tizenhétre emelkedett csak ebben az évben, ami két évtizede a legmagasabb adat.

 

