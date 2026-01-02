Halálos rekordot döntött meg Szaúd-Arábia

A hivatalos adatok szerint a szaúd-arábiai kivégzések száma 2025-ben történelmi csúcsra emelkedett: a hatóságok összesen 356 halálos ítéletet hajtottak végre, ami minden korábbi évet felülmúl, és elemzők szerint az ugrásszerű növekedés szorosan összefügg a királyság egyre keményebb drogellenes fellépésével, amelynek következményei most értek be. – írj a The Guardian.
A szaúd-arábiai kivégzések mögött álló drogellenes háború
A statisztikák alapján a kivégzettek közül 243 főt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítéltek halálra, sokukat évekkel korábban tartóztatták le, az ítéletek végrehajtása azonban csak most történt meg.
A drogellenes háború árnyoldala
A szaúd-arábiai kivégzések számának növekedése már a második egymást követő rekordév:
- 2024-ben 338 kivégzést regisztráltak
- 2025-ben ez a szám 356-ra nőtt
A királyság 2022 végén állította vissza a halálbüntetést kábítószeres ügyekben, miután azt mintegy három évig felfüggesztették.
Azóta az ország határain és főbb közlekedési útvonalain jelentősen megnőtt az ellenőrzések száma, milliónyi illegális tablettát foglaltak le.
A térségben különösen elterjedt a Captagon nevű stimuláns, amely korábban Szíria egyik legjelentősebb illegális exportcikke volt Bashar al-Assad hatalma idején.
Külföldiek a kivégzettek többsége között
Jogvédő szervezetek szerint a drogügyekben kivégzettek többsége külföldi állampolgár, ami tovább erősíti a nemzetközi kritikákat. 1990 óta dokumentálják a szaúd-arábiai kivégzéseket, és eszerint a mostani számok példátlanok.
Vision 2030 kontra halálbüntetés
Aktivisták szerint a szaúd-arábiai kivégzések élesen szembemennek az ország modernizációs törekvéseivel. Mohammed bin Salman által meghirdetett Vision 2030 célja egy nyitottabb, befektetőbarát és turizmusra építő állam létrehozása.
A királyság óriási összegeket fordít idegenforgalmi fejlesztésekre és globális sporteseményekre — többek között a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezésére —, miközben a halálbüntetések száma folyamatosan nő.
A hatóságok érvelése
A szaúdi kormány szerint a halálbüntetés elengedhetetlen a közrend fenntartásához, és minden kivégzést csak akkor hajtanak végre, ha az összes jogorvoslati lehetőség kimerült. Ezt azonban jogvédők vitatják, akik szerint az eljárások átláthatósága továbbra is súlyos kérdéseket vet fel.
