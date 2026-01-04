Ön is a szaunára esküszik? Lehet, hogy nem úgy hat, ahogy gondolná

Az Egyesült Királyságban a Portsmouthi Egyetem extrém környezetek fiziológiájával foglalkozó kutatója, Dr. Heather Massey nyilatkozott a BBC-nek. A szauna és a hidegterápiák hatásait vizsgáló szakértő szerint az emberi test rendkívül hatékonyan tartja fenn a belső hőmérsékletét, ezért a hirtelen meleg vagy hideg inkább enyhe stresszreakciót vált ki, amely bizonyos védelmi folyamatokat indíthat el.

Szauna: valóban csodaszer? Ezt mondják a szakértők a divatos egészségtrendről

Ugyanakkor a kutató hangsúlyozta: jelenleg még nem áll rendelkezésre elegendő tudományos bizonyíték ahhoz, hogy a szaunázást egyértelműen egészségmegőrző csodaszerként lehessen ajánlani.

Mit tapasztalhat a szervezet?

A rendszeres szaunázók gyakran számolnak be arról, hogy lazábbnak, mozgékonyabbnak érzik magukat, és csökkennek az izomfájdalmaik. Egyes friss kutatások

a vérnyomásra és az inzulinszintre gyakorolt kedvező változásokat is kimutatták,

de a szakértők szerint ezek hosszú távú jelentősége még vizsgálat alatt áll.

Szauna és hidegfürdő – miért kell óvatosnak lenni?

Dr. Massey arra figyelmeztet, hogy a szaunát és a forró fürdőket fokozatosan érdemes bevezetni a mindennapokba. Különösen fontos az óvatosság várandósság, szív- és érrendszeri betegségek vagy egyéb krónikus állapotok esetén, ilyenkor mindenképpen ajánlott előzetesen orvossal egyeztetni.

Mi a helyzet a hideg vízzel?

A hideg vizes úszás egyre népszerűbb.

A hideg vizes úszás szintén egyre népszerűbb. Az első merüléskor hirtelen légzés- és pulzusgyorsulás lép fel, amely néhány másodperc alatt lecseng. A rendszeres, rövid merülések csökkenthetik ezt a sokkhatást, ám a szakértők szerint itt sem egyértelmű, hogy maga a hideg vagy inkább a közösségi élmény és a természet közelsége hozza a pozitív hatásokat.

A kulcs: találja meg, ami örömet okoz

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az egészségmegőrzés alapja az örömmel végzett, rendszeres mozgás és közösségi élmény.

Legyen szó szaunáról, sétáról, kertészkedésről vagy közös sportolásról, a lényeg a rendszeresség és az élvezet.

