Videón a hihetetlen jelenet: szellem sétált át a forgalomban

A felvételen egy sötét, emberi alakhoz hasonló árny tűnik fel az úttesten. Az autók egymás után hajtanak át azon a helyen, ahol a szellem halad, mégsem történik ütközés vagy baleset. A szellem nem áll meg, nem tér ki, egyszerűen átsétál a forgalmon, mintha semmi sem történt volna.

A szellem megjelenése még a biztonsági őröket is megriasztotta - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Szellem a kameraképen: az alkalmazottak is megdöbbentek

A térfigyelő kamera olyan jelenetet rögzített, amire senki sem számított. Az üzlet dolgozói értetlenül álltak a látottak előtt, a történtek pedig a biztonsági szolgálat figyelmét is azonnal felkeltették. Az eset után a kamerákat fokozott ellenőrzés alá vonták, mert senki sem tudta megmagyarázni, mi jelent meg a képeken.

Órákkal később is nyomot hagyott maga után

A különös jelenet után jóval később ugyanazon a helyszínen egy sötét folt volt látható a kameraképen. Sokan úgy vélik, ez kapcsolatban állhat a korábban feltűnt szellemmel, mivel a jelenség pontosan azon a területen jelent meg, ahol az alak áthaladt.

'Ghost’ caught on camera walking through traffic pic.twitter.com/uXPFURCve4 — The Sun (@TheSun) January 15, 2026

Egy szellemmel házasodott össze a brit nő – brutális részleteket árult el a frigyről

Egy brit nő, Brocarde, világszerte híressé vált néhány évvel ezelőtt, amikor azt állította, hogy összeházasodott egy Edward nevű szellemmel, aki állítólag egy viktoriánus kori katonaként élt a földi világban. A szerelem azonban véget ért, mert a szellem „férj” elkezdett eltünedezni, köddé vált. A hölgy most újabb paranormális történettel került be az angol újságokba.

Hátborzongató paranormális jelenséget rögzített egy magyar horgász

A természet éjszakai csendjét gyakran furcsa hangok törik meg. Egy férfi a Szigetközben azonban olyan üvöltést rögzített, amelyet sokan paranormális jelenségnek tartanak. A közösségi médiában terjedő videó lavinát indított el: százak találgatják, mi állhat a hátborzongató hang hátterében.