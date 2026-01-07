Megrongálódott szélturbina miatt lezárták egy autópályát Németországban

Súlyos közlekedési fennakadás alakult ki szerdán délelőtt Németországban, miután egy szélturbina rotorlapátja megsérült az A44-es autópálya, Jackerath csomópontjának közelében. A rendőrség a teljes útszakaszt lezárta. Az útzár délelőtt 10:30 óta van érvényben, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a szélerőmű további alkatrészei az úttestre zuhanhatnak. A hatóságok tájékoztatása szerint az érintett szélturbina körülbelül 200 méterre található az autópályától, és az egyik rotorlapátja tört el. A sérült alkatrészek jelenleg még a turbinán vannak, azonban az erős szél miatt nem zárható ki, hogy leesnek, és ezzel veszélyeztetik a forgalmat – írja a Bild.

A sérült szélturbina miatt teljes szélességében lezárták az A44-es autópálya Jackerath és Holz közötti szakaszát Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA

Új szélturbina sérült meg

A baleset a Bedburg A44 szélerőműparkban történt, amely öt turbinából áll. Az RWE energiaszolgáltató tulajdonában lévő terület, a korábbi Garzweiler külszíni fejtésű bánya helyén található, nem messze az A44-es autópályától. Az öt turbina egyenként 5,7 megawatt teljesítményű, és együttesen mintegy 28 000 háztartás villamosenergia-ellátására képesek. Az RWE szóvivője megerősítette, hogy a sérült szélturbina új berendezés volt, és bár az erőmű már termelt áramot, valamint betáplált a hálózatba, azonban a végleges átvételi teszt még nem történt meg. A gyártó szakértői csoportot állított fel az eset kivizsgálására, azonban egyelőre nem tudtak nyilatkozni a sérülés pontos okáról.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy szabotázsra utaló jelet eddig nem találtak, ugyanakkor a közlekedők biztonsága érdekében az autópálya Jackerath és Holz közötti szakaszát teljes szélességében lezárták.

Az útzár időtartama jelenleg nem megjósolható. A forgalmat a hatóságok elterelik, ennek ellenére az érintett térségben több kilométeres torlódás alakult ki. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a környéket, és kövessék a hivatalos terelőút-jelzéseket. A vizsgálatok jelenleg is folynak, a szélturbina biztosításáról és az autópálya újranyitásáról a későbbiekben várható további tájékoztatás. Az Origo korábban arról írt, hogy kigyulladt egy 100 méteres szélturbina Németországban.