Összeomlott a szeméttelep, emberek rekedtek a romok alatt

A Fülöp-szigeteki szeméttelep omlás csütörtökön következett be a magántulajdonban lévő Binaliw hulladéklerakónál, ahol a hatóságok szerint mintegy 110 munkás tartózkodott a baleset idején. A megerősített adatok alapján eddig négy ember vesztette életét, tizenkét sérültet kórházba szállítottak, több mint harminc dolgozót pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván – írja a BBC.

Instabil törmelék és hatalmas szeméthalom nehezíti a mentést a szeméttelep omlás sújtotta területen a Fülöp-szigeteken. Fotó: ALAN TANGCAWAN / AFP

Cebu polgármestere, Nestor Archival, közösségi oldalán közölte, hogy a mentőegységek konkrét pontokon életjeleket érzékeltek. Emiatt a munkálatokat rendkívüli óvatossággal folytatják, és egy 50 tonnás daru bevetésére is szükség van, hogy biztonságosan eltávolítsák az instabil törmeléket.

„24/7-ben dolgozunk” — a mentés körülményei

A cebu városi katasztrófavédelem vezetője, Dave Tumulak, szerint a mentés folyamatos, de a laza hulladékrétegek és az omlásveszély komoly kihívást jelent. A családtagok a helyszínen várják a híreket, sokan abban reménykednek, hogy szeretteiket élve találják meg.

Mi okozhatta a szeméttelep omlását?

A Fülöp-szigeteki szeméttelep omlás pontos oka egyelőre nem ismert, ám Joel Garganera korábban arra utalt, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodási gyakorlat is szerepet játszhatott. Információi szerint a területen a földrétegek kivágása után újabb szeméthalmokat építettek fel, ami instabil szerkezetet eredményezhetett.

Miért különösen veszélyesek az ilyen lerakók?

A Binaliw szeméttelep mintegy 15 hektáron terül el, és hasonló hulladéklerakók számos nagyváros közelében működnek a Fülöp-szigeteken. A Fülöp-szigeteki szeméttelep omlás ismét rávilágít arra, hogy a túlzsúfolt, rosszul kezelt lerakók komoly kockázatot jelentenek a dolgozók és a környéken élők számára is.

