Ezeket a szénhidrátokat bátran fogyaszthatja minden nap

A szénhidrátok az egyik legfontosabb energiaforrást jelentik a mindennapokban, de nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk őket. A megfelelő gabonafélék nemcsak energiát adnak, hanem gazdagok rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban is – írja a Daily Mail.

A gabonafélék a legjobb szénhidrátforrások – Fotó: Unsplash

Miért a gabonafélék a legjobb szénhidrátforrások?

A gabonafélék – legyen szó búzáról, rizsről vagy quinoáról – évezredek óta az emberi étrend részei, és a modern táplálkozástudomány szerint kiemelkedően egészségesek. Az alábbi gabonák biztosítják a legjobb szénhidrátforrást:

Amaránt: teljes értékű aminosavforrás, gazdag vasban és magnéziumban.

Quinoa: minden esszenciális aminosavat tartalmaz, könnyen kombinálható zöldségekkel.

Zab: lassítja a szénhidrátok felszívódását, hosszan tartó energiát biztosít.

Árpa és hajdina: rostban gazdag, levesekhez, salátákhoz vagy köretnek ideális.

Hogyan tehetjük egészségesebbé a szénhidrátokat?

A gabonákat érdemes más tápláló ételekkel kombinálni a jobb tápanyaghasznosulás érdekében. Például a kukoricát hüvelyesekkel vagy olajos magvakkal együtt fogyasztva javul az aminosav-összetétel és a karotinoidok felszívódása. A barna rizshez C-vitaminban gazdag zöldséget adva a vas hasznosulása jelentősen nő. Sokan áztatják vagy csíráztatják a kölest vagy teffet, így a rostok és ásványi anyagok könnyebben felszívódnak, és a gabonák emészthetősége is javul.

Melyik gabonafélét érdemes kerülni?

A finomított termékek, például a kuszkusz, nem valódi gabonák: főként fehér lisztből készülnek, gyorsan emelik a vércukrot, és alacsony a rost- és fehérjetartalmuk. Ehelyett érdemes teljes értékű, egész gabonákat választani, mint a quinoa, árpa vagy bulgur, amelyek lassabban emelik a vércukrot, és hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet.

