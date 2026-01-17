Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Iszonyú bajban Zelenszkij: Lengyelország kemény megtorlást jelentett be

Olvasta?

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

szénhidrát

Ezeket a szénhidrátokat bátran fogyaszthatja minden nap

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem minden szénhidrát egyforma, és a választás sokat számít. Mutatjuk, melyek a legegészségesebb szénhidrátforrások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szénhidrátegészséggabonaféleétrend

A szénhidrátok az egyik legfontosabb energiaforrást jelentik a mindennapokban, de nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk őket. A megfelelő gabonafélék nemcsak energiát adnak, hanem gazdagok rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban is – írja a Daily Mail.

szénhidrát
A gabonafélék a legjobb szénhidrátforrások – Fotó: Unsplash

Miért a gabonafélék a legjobb szénhidrátforrások?

A gabonafélék – legyen szó búzáról, rizsről vagy quinoáról – évezredek óta az emberi étrend részei, és a modern táplálkozástudomány szerint kiemelkedően egészségesek. Az alábbi gabonák biztosítják a legjobb szénhidrátforrást:

  • Amaránt: teljes értékű aminosavforrás, gazdag vasban és magnéziumban.
  • Quinoa: minden esszenciális aminosavat tartalmaz, könnyen kombinálható zöldségekkel.
  • Zab: lassítja a szénhidrátok felszívódását, hosszan tartó energiát biztosít.
  • Árpa és hajdina: rostban gazdag, levesekhez, salátákhoz vagy köretnek ideális.

Hogyan tehetjük egészségesebbé a szénhidrátokat?

A gabonákat érdemes más tápláló ételekkel kombinálni a jobb tápanyaghasznosulás érdekében. Például a kukoricát hüvelyesekkel vagy olajos magvakkal együtt fogyasztva javul az aminosav-összetétel és a karotinoidok felszívódása. A barna rizshez C-vitaminban gazdag zöldséget adva a vas hasznosulása jelentősen nő. Sokan áztatják vagy csíráztatják a kölest vagy teffet, így a rostok és ásványi anyagok könnyebben felszívódnak, és a gabonák emészthetősége is javul.

Melyik gabonafélét érdemes kerülni?

A finomított termékek, például a kuszkusz, nem valódi gabonák: főként fehér lisztből készülnek, gyorsan emelik a vércukrot, és alacsony a rost- és fehérjetartalmuk. Ehelyett érdemes teljes értékű, egész gabonákat választani, mint a quinoa, árpa vagy bulgur, amelyek lassabban emelik a vércukrot, és hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet. 

Kilenc szénhidrát, amitől gyorsabb lesz a fogyás

Sokan tartanak a szénhidrát fogyasztástól, pedig vannak típusok, amelyek támogatják a fogyást. Az egészséges szénhidrát fogyasztása nemcsak a diéta része lehet, hanem a szervezet energiájának megőrzésében is kulcsszerepet játszik.

Nem hinné, mi történik a testével, ha 30 napig minden reggel ezt eszi

A zab nemcsak olcsó és egyszerű, de a szív legjobb barátja is lehet. Egy kardiológus szerint a zab napi fogyasztása természetes módon csökkentheti a koleszterinszintet és megelőzheti a szívbetegségeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!