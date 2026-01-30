Meglepő dologra készülnek a Szent Péter-bazilika tetején – a Vatikán magyarázkodik

Azt azonban megerősítették, hogy a Szent Péter-bazilika több mint negyvenöt méter magas homlokzatának tetejét fedő párkányon egy többtermes vendéglátóegység kialakításán dolgoznak. A Vatikán közleményben hangoztatta, hogy „szerény és a helyszínhez illő” étkező- és pihenőpontról lesz szó.

Szent Péter-bazilika

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A Szent Péter-bazilika tetejéről Róma nagy része belátható

Ugyanott már működik egy kisméretű presszó, ahol vizet, üdítőt és fagylaltot lehet vásárolni. Ezt bővítik azoknak a termeknek az átalakításával, amelyekben a bazilika karbantartásához szükséges műszaki felszerelést tárolták. A Szent Péter-bazilika szabadtéri tetőzetéről van szó, ahonnan a kupolába lehet feljutni. A bazilika és Róma egyik legszebb magaslati pontjának számít, ahonnan a város nagy részét be lehet látni, valamint az egyik leglátogatottabb helyszín az olasz fővárosban, ahol évente közel tizenegy millióan haladnak át.

A kupolát „megmászó” látogatók ezen a teraszon pihennek meg. A teraszon több asztal és szék is elfér. A bazilika párkányán tizenhárom nagyméretű, Krisztust, Keresztelő Szent Jánost és az apostolokat ábrázoló áll. Az éttermet a 2025-ös jubileumi szentévre akarták kialakítani, de a pápaválasztás és a sok program miatt a munka elhúzódott.

A római napilapok információi szerint a pihenőpont az idén készülhet el, talán novemberben adják át, amikor a bazilika ünnepélyes felszentelésének négyszázadik évfordulója lesz. A Szent Péter-bazilika alapkőletétele 1506-ban volt, de a kereszténység központi templomát 1626. november 18-án szentelte fel VIII. Orbán pápa.

Hétfőtől fizetőssé válik Róma egyik leghíresebb látványossága

Az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságaként ismert Trevi-kút hétfőtől fizetős lesz a turisták számára, akik január 29-től válthatnak jegyet előzetes foglalással.

Róma varázsa, amit mindenképpen fel kell fedeznie

Akár családi kiruccanást tervez, akár egy felnőtteknek szóló kikapcsolódást, Rómában számos lehetőség várja a felfedezésre vágyókat.