25 évig senki nem léphet át rajta – befalazták a Szent Péter-bazilika kapuját

A jubileumi szentévet Ferenc pápa hirdette meg, lezárását pedig utódja, XIV. Leó végezte el január 6-án, amikor a Szent Péter-bazilika szent kapujának szárnyait behajtotta. A Szent Péter-bazilika kapuja esetében azonban a hagyományos befalazás csak később, külön ceremónia keretében történt meg.

A Szent Péter-bazilika kapuja a Vatikánban, a jubileumi szentév lezárását követően. Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A többnapos vatikáni szertartássorozat végén a Szent Péter-bazilika kapuja következett utolsóként. Január 13-án a Santa Maria Maggiore-, 14-én a lateráni Szent János-, 15-én pedig a városfalakon kívüli Szent Pál-bazilika szent kapuját falazták be, mielőtt péntek este sor került volna a katolikus világ központjának számító bazilika kapujának lezárására.

A falazási munkálatokat minden helyszínen a Vatikánváros kormányzóságának munkásai végezték.

Szent Péter-bazilika kapuja és az évszázados hagyomány

A Szent Péter-bazilika kapuja csak a pápa által meghirdetett szentévek idején nyílik meg. A két szentév közötti időszakban a kaput kulcsra zárják, majd fallal is elszigetelik, amelybe magukat a kulcsokat is elhelyezik.

Korábban a pápák díszkalapáccsal bontották meg a falat, ám a szertartást 1975 után módosították. Azóta a hangsúly a jelképes mozzanatokon van: II. János Pál, majd később Ferenc pápa is pusztán kitárta a kapu szárnyait.

A Szent Péter-bazilika kapuja zárásakor viszont ma már a pápa nem vesz részt személyesen a falazásban.

A mostani Szent Péter-bazilika kapuja mögött egy különleges időkapszula is helyet kapott. A téglafal közepébe ólomhengert vagy bronzládikát építettek be, amelyben többek között:

a kapu megnyitását és bezárását igazoló pergamen,

Ferenc pápa utolsó évének ezüstérméje,

XIV. Leó pápaságának első aranyérméje,

tíz bronzérme a 2016-os szentévtől,

valamint a sede vacante időszak emlékérméje található.

A Szent Péter-bazilika kapuja kulcsai bíbor színű bársonyzacskóban szintén a falba kerültek.

Mikor nyílhat ki újra?

A rendes szentévek huszonöt évente követik egymást, így a Szent Péter-bazilika kapuja legközelebb csak hosszú évek múlva nyílhat meg újra. Rendkívüli szentév azonban korábban is lehetséges — ennek egyik esélyes időpontja 2033, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának kétezredik évfordulója.