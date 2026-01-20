Hátborzongató szertartással óvják az állataikat egy spanyol településen – galéria

Az eseményt Szent Antal napjának előestéjén tartják, aki a keresztény hagyomány szerint az állatok védőszentje. A több száz éves múltra visszatekintő szertartás pogány gyökerekből táplálkozik, de mára vallási és közösségi ünneppé vált, számolt be az idei eseményről a Reuters.

Lovasok ugratnak át egy máglyán a „Las Luminarias” szertartáson San Bartolomé de Pinares faluban, Spanyolországban

Fotó: Getty Images

Ijesztő, de gondosan megtervezett az évszázados szertartás

A helyiek szerint a füst és a tűz megtisztító ereje segít elűzni a rossz szellemeket, miközben szerencsét és egészséget hoz az állatoknak az új évre. Bár a látvány elsőre ijesztőnek tűnhet, a szervezők hangsúlyozzák: a máglyák hőmérsékletét és magasságát gondosan ellenőrzik, az állatokat pedig tapasztalt lovasok vezetik.

A Luminarias mára turisták ezreit vonzza, és az egyik legkülönlegesebb téli hagyománnyá vált Spanyolországban – ahol a hit, a tűz és az ember–állat kapcsolat különös egységet alkot.

