Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

szertartás

Hátborzongató szertartással óvják az állataikat egy spanyol településen – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden év januárjában különleges és látványos rítuálé zajlik a spanyolországi San Bartolomé de Pinaresben. A hagyományos állattenyésztéséről híres településen a Las Luminarias (lángok) elnevezésű szertartáson a helyiek lovakkal vágtatnak át égő máglyákon, hogy megóvják állataikat a betegségektől és a balszerencsétől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szertartásSpanyolországtűzmáglyarítusfesztiválünnep

Az eseményt Szent Antal napjának előestéjén tartják, aki a keresztény hagyomány szerint az állatok védőszentje. A több száz éves múltra visszatekintő szertartás pogány gyökerekből táplálkozik, de mára vallási és közösségi ünneppé vált, számolt be az idei eseményről a Reuters.

Las Luminarias lovas szertartás, LasLuminarias, tűzugratás
Lovasok ugratnak át egy máglyán a „Las Luminarias” szertartáson San Bartolomé de Pinares faluban, Spanyolországban
Fotó: Getty Images

Ijesztő, de gondosan megtervezett az évszázados szertartás

A helyiek szerint a füst és a tűz megtisztító ereje segít elűzni a rossz szellemeket, miközben szerencsét és egészséget hoz az állatoknak az új évre. Bár a látvány elsőre ijesztőnek tűnhet, a szervezők hangsúlyozzák: a máglyák hőmérsékletét és magasságát gondosan ellenőrzik, az állatokat pedig tapasztalt lovasok vezetik.

A Luminarias mára turisták ezreit vonzza, és az egyik legkülönlegesebb téli hagyománnyá vált Spanyolországban – ahol a hit, a tűz és az ember–állat kapcsolat különös egységet alkot.

Meghökkentő jeges járművek Kína leglátványosabb téli fesztiválján

Autók driftelnek, gokartok száguldanak, sárkányhajók csúsznak, quadok és furcsa masinák repesztenek. A kínai jeges fesztiválon már az is csúszik, amiről nem is gondolná senki, írtuk meg az Origón.

Fogadjunk, hogy ilyet még nem látott! Sz*rdobáló fesztiválról tudósított a youtuber

Valóságos internetes háborút robbantott ki egy amerikai YouTuber, aki egy indiai faluban forgatott videót arról, ahogy a helyiek tehéntrágyával dobálják egymást egy vallási ünnepen. A 25 éves Tyler Oliveira „India sz*rdobáló fesztiválja” című videója pillanatok alatt több millió megtekintést ért el – sokan azonban rasszizmussal vádolják, számoltunk be az esetről korábban az Origón.
 

Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Las Luminarias lovas fesztivál, LasLuminarias, tűzugratás
Galéria: Felkavaró képeken a spanyol Las Luminarias fesztivál
1/18
Lovasok vágtatnak át egy máglyán a „Las Luminarias” fesztiválon San Bartolomé de Pinares faluban, Spanyolországban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!