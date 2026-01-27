Titokban levideózta egy pilóta, hogy a légiutas-kísérővel szexel, és elküldte a barátjának – most a bíróságon felel a tettéért

A vádlott, Tim Capron és a nő Tinderen ismerkedett meg 2021 augusztusában. A 38 éves férfi állítólag a második randin azt kérte a nőtől, hogy viseljen szemkötőt, majd miközben partnere nem látta, videóra vette a szexet. A felvételeket elküldte egy régi pilótatársának, Steven Farnworth-nak, számolt be az esetről a Daily Mail.

A pilóta a légiutas-kísérő tudta nélkül lefilmezte magukat szex közben, a féri ellen büntetőeljárás indult – Fotó: EMELY / Connect Images/illusztráció

A nő nem tudta, hogy szex közben felvetették

A vádhatóság szerint a stewardess nem volt tisztában a felvételekkel, és soha nem adta beleegyezését a rögzítéshez. Az ügyész, Jane Davies szerint:

A vádlott titokban filmezte a nőt, miközben konszenzuális szexuális kapcsolatban voltak. A felvétel teljesen a nő beleegyezése nélkül készült.

A nő és Capron 2021. szeptember 6-án találkoztak először személyesen, egy pubban a férfi közelében, majd Capron lakására mentek tovább. Az ügyész elmondta: már a randin üzent a barátjának, hogy találkozott valakivel, és később arról is, hogy lefilmezte őt szemkötőben.

A nő hallott egy hangot, mintha egy telefont tettek volna az éjjeliszekrényre. Amikor a szemkötő kicsit elmozdult, meglátta a képernyőn, hogy két videót elküldtek WhatsAppon

– mesélte az ügyész.

Felháborodott reakció

A nő azonnal eltávolította a szemkötőt, és szembesítette a férfit a gusztustalan tettével. Capron állítólag azt mondta:

Örülök, hogy rajtakaptál, nem kellett volna megtennem.

Miután a pizzájuk megérkezett, a nő még egy ideig együtt maradt a férfival, tévét néztek. Capron megpróbált újra szexuális aktust kezdeményezni, de a nő világossá tette, hogy nem akarja, és távozott. Útközben a barátjának panaszkodott: „Zaklatott vagyok és kiborult, nem tudom, mit tegyek.”

Üzenetek a Tinderről: “Konszenzuális erőszak”?

A nő később észrevette, hogy Capron törölte a flörtölő Tinder-üzeneteket. Ehelyett erotikus tartalmú szövegeket küldött, és azt feszegette, lehet-e közöttük közös beleegyezésen alapuló erőszakos közösülés.

A nő elmondta: „Az üzenet, amely arról szólt, hogy szeretem-e a konszenzuális erőszakot, kényelmetlenül érintett. Az erőszak soha nem lehet konszenzuális.”