Titokban levideózta egy pilóta, hogy a légiutas-kísérővel szexel, és elküldte a barátjának – most a bíróságon felel a tettéért

A vádlott, Tim Capron és a nő Tinderen ismerkedett meg 2021 augusztusában. A 38 éves férfi állítólag a második randin azt kérte a nőtől, hogy viseljen szemkötőt, majd miközben partnere nem látta, videóra vette a szexet. A felvételeket elküldte egy régi pilótatársának, Steven Farnworth-nak, számolt be az esetről a Daily Mail.
A nő nem tudta, hogy szex közben felvetették
A vádhatóság szerint a stewardess nem volt tisztában a felvételekkel, és soha nem adta beleegyezését a rögzítéshez. Az ügyész, Jane Davies szerint:
A vádlott titokban filmezte a nőt, miközben konszenzuális szexuális kapcsolatban voltak. A felvétel teljesen a nő beleegyezése nélkül készült.
A nő és Capron 2021. szeptember 6-án találkoztak először személyesen, egy pubban a férfi közelében, majd Capron lakására mentek tovább. Az ügyész elmondta: már a randin üzent a barátjának, hogy találkozott valakivel, és később arról is, hogy lefilmezte őt szemkötőben.
A nő hallott egy hangot, mintha egy telefont tettek volna az éjjeliszekrényre. Amikor a szemkötő kicsit elmozdult, meglátta a képernyőn, hogy két videót elküldtek WhatsAppon
– mesélte az ügyész.
Felháborodott reakció
A nő azonnal eltávolította a szemkötőt, és szembesítette a férfit a gusztustalan tettével. Capron állítólag azt mondta:
Örülök, hogy rajtakaptál, nem kellett volna megtennem.
Miután a pizzájuk megérkezett, a nő még egy ideig együtt maradt a férfival, tévét néztek. Capron megpróbált újra szexuális aktust kezdeményezni, de a nő világossá tette, hogy nem akarja, és távozott. Útközben a barátjának panaszkodott: „Zaklatott vagyok és kiborult, nem tudom, mit tegyek.”
Üzenetek a Tinderről: “Konszenzuális erőszak”?
A nő később észrevette, hogy Capron törölte a flörtölő Tinder-üzeneteket. Ehelyett erotikus tartalmú szövegeket küldött, és azt feszegette, lehet-e közöttük közös beleegyezésen alapuló erőszakos közösülés.
A nő elmondta: „Az üzenet, amely arról szólt, hogy szeretem-e a konszenzuális erőszakot, kényelmetlenül érintett. Az erőszak soha nem lehet konszenzuális.”
Semmiféle kihívó fotót nem küldött magáról a nő
A nő soha nem küldött explicit fotókat magáról Capronnak, és hangsúlyozta: „Nem érzem jól magam, ha bárkinek képeket küldök magamról. Nem fogom megtenni.” A férfi ellen egy vádpontban, kukkolás miatt folyik az eljárás, amit tagad. A bíróságon az ügy tovább folytatódik.
Lebukott a kukkoló, aki több női WC-ben készített videókat
Egy veszprémi szórakozóhely női mosdójában próbált meg titokban felvételeket készíteni egy férfi. A rendőrség tiltott adatszerzés miatt indított eljárást a kukkoló ellen, írtuk nemrég az Origón.
Rejtett kamerákkal kukkolta kollégáit zuhanyzás közben egy orvos
Dr. Ju Young Um, a 34 éves aneszteziológus a kollégáit és a barátait is titokban rejtett kamerákkal figyelte. A bíróság előtt egy meglepő indoklással állt elő: állítása szerint testképzavara volt, és a felvételeket a saját kis péniszének összehasonlítására használta. A bíróság szerint azonban ez nem igaz, saját kielégülése miatt vette videóra az ismerőseit, adtunk hírt a különös incidensről az Origón.