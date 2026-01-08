Hírlevél
tanár

Két diákjával is szexelt egy tanárnő, az egyiküktől teherbe esett

Eltiltottak a szakmától egy brit matematikatanárnőt, miután elítélték két tizenéves tanuló megrontása miatt. Mindkét fiúval szexuális kapcsolata volt, az egyiküktől teherbe is esett.
tanárszextanár-diák

Véglegesen eltiltották a tanári pályától azt a matematikatanárt, aki diákokkal létesített szexuális kapcsolatot, az egyik fiútól teherbe esett. A 31 éves Rebecca Joynes egy Tameside-i iskolában tanított. A cselekedeteit a hatóságok "alapvetően összeegyeztethetetlennek" minősítették a tanítással - írja a Daily Star.

szex
A nő a második fiúval akkor szexelt, amikor az első miatt már eljárás indult ellene
Fotó: Greater Manchester Police

Az Egyesült Királyság Tanítási Szabályozási Ügynöksége (TRA) nemrég közzétett egy határozatot, amely megtiltja a nőnek, hogy újra taníthasson. Joynes-t nemcsak a szakmától tiltották el, hanem több rendbeli, kiskorú diákokkal kapcsolatos vádpontban is elítéltek.

Két fiúval is szexelt

A nő 28 éves volt, amikor flörtölő üzeneteket kezdett küldeni egy 15 éves fiúnak, akit "A" fiúként említettek a hatóságok. A nő titokban találkozni kezdett vele. 

Egyszer a fiú azt mondta az anyjának, hogy egy barátjánál alszik , de valójában Joynes elvitte vásárolni.

 Vett neki egy 350 fontos  (150 ezer forintos) Gucci övet, mielőtt visszavitte volna a lakásába, ahol szexeltek. A fiú édesanyja vörös foltot látott másnap a fiú nyakán, majd miután kiderült, mi történt, értesítette a rendőrséget, Joynes-t pedig letartóztatták.

Míg Joynes óvadék ellenében szabadlábra került, elkezdett behálózni egy második, 15 éves fiút a Snapchat-en keresztül. A beszámolók szerint a "B" fiú rendszeresen védekezés nélkül szexelt a nővel a lakásában, amitől Joynes teherbe esett, majd később megszülte a kisbabát. A "B" fiú a bíróságon azt mondta, hogy kényszerítették, manipulálták, szexuálisan és lelkileg bántalmazták”. Joynes babáját 2024 elején, a születését követő 24 órán belül elvették tőle.

A nő 6 és fél év börtönbüntetést kapott, a TRA pedig azt javasolta – és az oktatási államtitkár is megerősítette –, hogy Joynes-t véglegesen tiltsák el a tanítástól.

Mint korábban megírtuk, egy 30 éves Illinois-i gyógypedagógust azzal vádoltak, hogy rendszeresen szexuálisan zaklatott egy 15 éves fiút. Az amúgy házas tanárnőt a diákjával folytatott pikáns üzenetváltása buktatta le tavasszal.

 

