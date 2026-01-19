Ismerje meg a világ legszexibb tudósát, aki testközelből dolgozik a cápákkal

Rosie Moore Floridában élő biológus, akit követői gyakran a világ legszexibb tudósaként emlegetnek. Legújabb felvételén azonban nem a látvány, hanem az üzenet a lényeg: a cápák nem szörnyek, hanem védelemre szoruló élőlények.

Cápák és szexi tudós (A képen természetesen egy szürkés-barna árnyalatú dajkacápa szerepel, mint illusztráció)

Fotó: Leonardo Lamas / Pexels

Cápákkal foglalkozik a szexi tudós

A videóban Moore egy különleges hajón, az Orcán dolgozik, amely a legendás Cápa című film hajójának működő másolata. A fedélzeten kutatók pörölyfejű-, tigris- és dajkacápákat fognak be rövid időre, adatokat gyűjtenek róluk, majd jeladóval ellátva visszaengedik őket a tengerbe.

A cél nem a szenzáció, hanem a természetvédelem: Moore szerint a cápák körüli félelem nagyrészt filmes narratívákból ered, miközben ezek a tengeri ragadozók kulcsszerepet játszanak az óceánok egyensúlyában.

A videó végén elhangzik az ismert mondat is:

Nagyobb hajóra lesz szükségünk.

Az utalás azonban ezúttal nem a rettegést erősíti, hanem azt üzeni: ideje új szemmel nézni a cápákra – és azokra a tudósokra is, akik értük dolgoznak.

Rosie Moore videója egyszerre látványos és tanulságos, és azt üzeni: a cápák nem ellenségek, hanem a természet részei, amelyeket meg kell értenünk és meg kell védenünk – írja a Daily Star.

Rekordméretű cápa közelít a partokhoz – elképesztő felvételek készültek róla

Egy igazi óriásról számoltak be a kutatók. A 4,6 méter hosszú és több mint 750 kilogrammos nagy fehér cápa mozgását követhetik most műholdas jeladó segítségével. A Contender névre keresztelt hím példány nyomát Floridától egészen Kanada partjáig figyelték meg.

A búvár benyúl a cápa szájába, és eltávolítja a horgot - VIDEÓ

Cristina Zenato búvár és természetvédő, a „a cápák first ladyje" úgy babusgatja a cápákat, mint más a kutyáját. A közhiedelem ellenére a cápák nem is olyan vérszomjas fenevadak, mint amilyeneknek sokan gondolják őket. A cápáktól való félelem jóval nagyobb, mint a valódi fenyegetés. A valóságot eltorzítják a rendkívül ritka cápatámadásokról szóló, és nem egyszer szenzációhajhász beszámolók.