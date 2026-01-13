Megvalósult rémálom – végignézte, ahogy anyja más férfival szexel

A szexjelenet a filmekben sokszor nemcsak a nézőknek lehet kellemetlen, hanem a szereplők családtagjainak is. Gwyneth Paltrow egy közönségtalálkozón mesélt arról, milyen kínos pillanatokat okozott fiának egy intim jelenet.

Gwyneth Paltrow fiának kínos volt édesanyja szexjelenete Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szexjelenet a filmekben: szülőnek és gyereknek is nehéz

A színésznő szerint a szexjelenet a filmekben egészen más jelentést kap, amikor a nézőtéren ott ül a saját gyerek is. Gwyneth Paltrow elmondása szerint fia alig bírta feldolgozni, hogy a vásznon édesanyját egy intim jelenetben látta Timothée Chalamet oldalán.

„Istenem, szegény fiam” – fogalmazott Paltrow.

Elmondása szerint amikor fia részt vett az L.A.-i premieren, legszívesebben elsüllyedt volna a székében a kínos pillanat alatt.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kínos pillanat a premieren

A színésznő őszintén beszélt arról, hogy szülőként számára is kellemetlen volt a helyzet. Egy szexjelenet vagy intim jelenet a vásznon egészen másképp hat, ha a közönség soraiban ott ül a saját gyerek. A szex a filmekben sokszor természetes része a történetnek, de családi környezetben egészen új értelmezést kap.

Gwyneth Paltrow szerint a történet azért is ismerős sokak számára, mert a szülő és gyerek közötti kínos helyzetek univerzálisak. Bár Hollywood világáról van szó, az élmény könnyen elképzelhető bármely családban, ahol egy gyerek a moziban vagy a tévé előtt szembesül egy intim jelenettel, amelyben ismeretlene, esetleg a szülő szerepel – írja a People magazin.

