Egy 11 éves, elrabolt kisfiút találtak egy szexuális ragadozó autójában

Az eset szilveszter éjszakáján kezdődött, amikor egy állampolgár felismerte, hogy egy nyilvántartott floridai szexuális ragadozó, Darnell Hairston két kiskorúval utazik az autójában. A férfi neve szerepelt a hatóságok adatbázisában, ezért azonnal értesítették a rendőrséget, számolt be az esetről a New York Post.

Egy szexuális ragadozó teherautójában találtak rá az eltűnt kisfiúra

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto (illusztráció)

A Flagler megyei seriffhelyettesek rövid időn belül megállították Hairstont. Az igazoltatás során kiderült, hogy az egyik gyermek egy 11 éves fiú, akit három nappal korábban eltűntként jelentettek be. A rendőrök szerint a gyerek „láthatóan traumatizált és rettegő állapotban volt”.

Megpróbált elmenekülni a szexuális ragadozó

Miután a fiút biztonságba helyezték egy rendőrautóban, Hairstont le akarták tartóztatni, ám ekkor a férfi gyalog menekülni kezdett, de rövid időn belül elfogták. A helyzet azonban tovább eszkalálódott:

a másik kiskorú, egy 15 éves fiú ellopta a szexuális bűnöző Fordját, majd majdnem elütött egy rendőrt, végül szándékosan belerohant egy járőrautóba, miközben szembe ment a forgalommal.

A brutális ütközés után mindkét jármű az erdőbe csapódott, a lopott autó felborult. A tinédzsert a helyszínen elfogták. Két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, egy másik járőrautó pedig egy autószerelő-műhelynek csapódott az üldözés során.

🚨🚨🚨 FLORIDA CHAOS: Missing Child Rescued from Registered Sex Offender’s Truck After Sheriff Calls Him a “PERVERT” in Explosive Chase



Flagler County deputies pull over a suspicious Ford F-150 — and uncover 60-year-old convicted predator Darnell Hairston (released after serving… pic.twitter.com/QzZvHGX1SY — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) January 2, 2026

A tinédzser akár bűntárs is lehet

A 15 éves fiút több súlyos vádponttal – köztük gépkocsilopással – őrizetbe vették. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy az emberrablásban is szerepe volt, ezért további vádemelés is várhat

A kórházban kihallgatott 11 éves fiú borzalmas részletekről számolt be. Elmondása szerint Hairston egy erdős táborhelyre csalta, ahol fojtogatni kezdte, míg el nem ájult, később késsel és lőfegyverrel fenyegette, cipőfűzővel és hosszabbítókábellel megkötözte, a száját ragasztószalaggal leragasztotta. A gyermek szerint napokig fogva tartották, és a teherautó padlóján, letakarva szállították.

A rendőrök házkutatást tartottak Hairston autójában, otthonában és a táborhelyen is. Több olyan tárgyat találtak – fegyvereket, ragasztószalagot, megfigyelőeszközöket –, amelyek alátámasztják a gyermek vallomását.