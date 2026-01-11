Akár halálos is lehet a szexuális vágy, erre kell figyelni

A több mint húszezer résztvevőt vizsgáló tanulmány arra jutott, hogy a szexuális vágy csökkenése férfiaknál szoros összefüggést mutat a megnövekedett halálozási kockázattal. A kapcsolat még akkor is fennmaradt, amikor a kutatók figyelembe vették az életkort, a testsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a krónikus betegségeket – írja a FitBook.
A japán Yamagata prefektúrában végzett, hat éven át tartó vizsgálatban 20 969, 40 év feletti ember vett részt.
A kutatók a résztvevők egészségi állapotát és szexuális érdeklődését kérdőívek segítségével mérték fel, majd elemezték az elhalálozások számát és okait.
A vizsgálati időszak alatt 503 résztvevő hunyt el, közülük 167-en daganatos betegségek, 67-en szív- és érrendszeri problémák miatt.
A szexuális vágy és a halálozás kapcsolata
A statisztikai elemzések szerint azoknál a férfiaknál, akik alacsony szexuális vágyat jeleztek, jelentősen magasabb volt az összes okból bekövetkező halálozás kockázata. A jelenség daganatos és szívbetegségek esetén is kimutatható volt.
Érdekesség, hogy nőknél nem találtak hasonló összefüggést, annak ellenére sem, hogy a nők gyakrabban számoltak be libidócsökkenésről.
Mi állhat a háttérben?
A kutatók szerint a csökkent szexuális vágy összefügghet egészségtelen életmóddal, krónikus gyulladásos folyamatokkal, hormonális változásokkal és pszichés tényezőkkel. Feltételezésük szerint a szexuális érdeklődés a szervezet általános állapotának egyik érzékeny jelzője lehet.
A kutatás korlátai
A szexuális vágy megítélése egyetlen kérdésen alapult, amely többféleképpen értelmezhető volt, és kizárólag heteroszexuális érdeklődésre kérdezett rá. Ez torzíthatta az eredményeket, különösen az LMBTQ-közösséghez tartozó résztvevők esetében.
Mi okozhat csökkent szexuális vágyat férfiaknál?
A szexuális vágy visszaesése gyakran nem önálló probléma, hanem más betegségek vagy életmódbeli tényezők tünete lehet. Ilyenek például a hormonális zavarok, a depresszió, a szív- és érrendszeri betegségek, az alvászavarok, a tartós stressz, bizonyos gyógyszerek, illetve az alkohol- és droghasználat.
