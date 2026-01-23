Mindenki rosszul tudta? Kiderült, mikor a legerősebb a szexuális vágy

A szexuális vágy életkor szerinti alakulását vizsgáló új kutatás alapjaiban írja át az eddigi elképzeléseket: a vágy nem a fiatal felnőttkorban a legerősebb, hanem a negyvenes évek elején éri el a maximumát. Az elemzés több mint 67 000, 20 és 84 év közötti felnőtt adataira épült – írja a DailyMail.

A szexuális vágy alakulása nemcsak a hormonoktól, hanem az érzelmi kötődéstől és az élethelyzet Fotó:Illusztráció/Unplash

Szexuális vágy: meglepő életkori fordulópontok derültek ki

A vizsgálatot az észtországi University of Tartu kutatói végezték, az eredményeket pedig a Scientific Reports című tudományos folyóiratban publikálták.

Az adatok szerint:

a férfiak szexuális vágya a húszas éveikben fokozatosan növekszik,

a szexuális vágy a korai negyvenes években tetőzik,

ezt követően lassú, fokozatos csökkenés indul,

a hatvanas éveikben járó férfiak vágy szintje nagyjából megegyezik a húszas éveik elején járókéval.

Ez különösen meglepő annak fényében, hogy a tesztoszteronszint már a harmincas évek elejétől csökkenni kezd.

Miért nem a hormonok döntenek?

A kutatók szerint a szexuális vágy alakulását nem lehet kizárólag biológiai okokra visszavezetni. A negyvenes éveikben járó férfiaknál sokkal inkább számít a stabil párkapcsolat, az érzelmi közelség, a kiegyensúlyozott élethelyzet, valamint a magabiztosság és a tapasztalat, amelyek gyakran erősebben befolyásolják a vágyat, mint a hormonális változások.

A nőknél ezzel szemben más mintázat rajzolódik ki: a szexuális vágy a húszas–harmincas években a legerősebb, majd az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken, ötven év felett pedig hirtelen visszaesés figyelhető meg. Érdekesség, hogy még a női vágy csúcspontja is alacsonyabb volt, mint a férfiak átlagos szintje életük nagy részében.

A kutatás további meglepő részleteket is feltárt: a kapcsolatban élő férfiaknál magasabb volt a szexuális vágy, mint az egyedülállóknál, míg a nők esetében éppen fordított tendencia rajzolódott ki. Emellett az irodai és értékesítési munkát végzők bizonyultak a legvágyvezéreltebbnek, és míg a többgyermekes nők alacsonyabb, addig a többgyermekes férfiak magasabb szexuális vágyat jeleztek.