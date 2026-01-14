Szexuális visszaélés a forgatáson: gyerekek nemi szervét fogdoshatta a világhírű rendező

Az Albuquerque-i rendőrség január 9-én adott ki körözést Busfield ellen két rendbeli kiskorú sérelmére elkövetett szexuális érintkezés, valamint egy rendbeli gyermekbántalmazás gyanújával. A vádak szerint a szexuális visszaélés a The Cleaning Lady című sorozat forgatásán történt, amelynek Busfield a rendezője volt, számolt be az esetről a CNN.

Timothy Busfield rendező tagadja, hogy szexuális visszaélést követett volna el – Fotó: VALERY HACHE / AFP

Nem mertek szólni a szexuális visszaélésről a gyerekek

A rendőrségi iratok szerint az egyik ikerfiú azt vallotta, hogy 7 és 8 éves kora között több alkalommal is megérintették intim testrészeit ruhán keresztül. A gyermek azt mondta, azért hallgatott, mert Busfield volt a rendező, és attól félt, hogy bajba kerül. Az ikertestvér szintén beszámolt érintésről, bár nem részletezte annak pontos helyét. Ő azt mondta: nem akart bajba kerülni, ezért nem szólt senkinek.

A panasz szerint az esetek 2022 novembere és 2024 tavasza között történhettek. Az ügy 2024 novemberében indult el hivatalosan, miután egy orvos értesítette a hatóságokat az Új-Mexikói Egyetem kórházából.

A dokumentumok szerint az egyik gyermeknél poszttraumás stressz szindrómát és szorongást diagnosztizáltak. Egy szociális munkás feljegyezte, hogy a fiú rémálmokról számolt be, amelyekben Busfield megérinti őt. A sorozatot gyártó Warner Bros. belső vizsgálatot indított, ám – a rendőrségi iratok szerint – nem tudta egyértelműen alátámasztani az állításokat.

Busfield mindent tagad

Timothy Busfield tagadja a vádakat. Egy, a TMZ által közzétett videóban – háttérben Albuquerque látképével – azt mondta, 2000 kilométert vezetett, hogy személyesen nézzen szembe az üggyel.

Szembeszállok ezekkel a hazugságokkal. Borzalmasak. Mind hazugság

– jelentette ki.

Korábbi rendőrségi meghallgatásán Busfield azt állította, hogy legfeljebb játékosan felkapta vagy megcsiklandozta a gyerekeket, és szerinte a vádak mögött az állhat, hogy a fiúk anyja bosszút akart állni, amiért gyermekeit lecserélték a sorozatban.

Híres feleség, híres múlt

Busfield Melissa Gilbert színésznő férje, és olyan legendás produkciókban szerepelt, mint The West Wing, Field of Dreams vagy a Thirtysomething, amelyért 1991-ben Emmy-díjat nyert. A The Cleaning Lady négy évad után, 2025-ben ért véget a Fox csatornán.