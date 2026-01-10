A barátait sem kímélte – újabb Pelicot-ügy rázza meg Franciaországot

Hírlevél
Súlyos vádak miatt indult bírósági eljárás egy dél-franciaországi férfi ellen. A szexuális zaklatás és nemi erőszak gyanúja egy évtizedes időszakot ölel fel, amely során a vádlott állítólag tudatmódosító szerekkel bódította el áldozatait. A hatóságok szerint az ügy nemcsak az áldozatok számát, hanem az elkövetés módszerét tekintve is az elmúlt évek egyik legsúlyosabb esete.
A dél-franciaországi Aix-en-Provence városában kezdődött meg Cyril Zattara pere, akit az ügyészség szerint legalább 14 nő megerőszakolásával és további mintegy 20 nő titkos megfigyelésével vádolnak. A szexuális zaklatás vádja mellett az is szerepel az iratokban, hogy az áldozatok italába altató hatású szereket kevert – tájékoztat a BBC. A tárgyalást az egyik sértett kérésére zárt ajtók mögött tartják, és várhatóan legalább két hétig tart.

Szexuális zaklatás: Egy évtizeden át zaklatta a nőket – most bíróság elé állt
Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Szexuális zaklatás altatószerekkel: így zajlottak az esetek

A nyomozás szerint a vádlott gyakran saját ismeretségi köréből, illetve korábbi intim kapcsolataiból választotta ki áldozatait. A hatóságok által lefoglalt számítógépen olyan felvételeket találtak, amelyeken a nők bódult, védekezésre képtelen állapotban láthatók.

Az egyik sértett 2019-ben tett feljelentést, miután egy hipnózissal kapcsolatos találkozót követően emléktöredékekből arra következtetett, hogy megerőszakolták. A toxikológiai vizsgálatok erős altatószereket mutattak ki a szervezetében.

Súlyos bizonyítékok kerültek elő

A rendőrség szerint a vádlott DNS-ét több esetben megtalálták az áldozatok ruházatán és körme alatt is. A férfi több vádpontot már elismert, ugyanakkor az eljárás még folyamatban van.

Egy nagyobb ügy része?

Az ügyet a francia közvélemény a Dominique Pelicot-üggyel is párhuzamba állítja, amelyben a bíróság korábban 20 év börtönbüntetést szabott ki hasonló módszerekkel elkövetett bűncselekmények miatt.

A most zajló per újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos és rejtett formában jelenhet meg a szexuális zaklatás, különösen akkor, amikor az elkövető tudatmódosító szereket is használ.

Gyomorforgató: saját szülei erőszakoltak meg egy csecsemőt kétéves nővérével együtt

Egy férfit nemi erőszakkal és gyermekpornográfiával, egy nőt pedig nemi erőszakkal és gyermekpornográfiában való bűnrészességgel gyanúsítanak Romániában. Saját maguk forgatták le, hogy megerőszakolták a gyerekeiket.

Bedrogozta, megerőszakolta, más férfiaknak adta feleségét – évekig tartott a rémálom

Súlyos vádak merültek fel egy brit férfival és társaival szemben: a hatóságok szerint az elkövető éveken át bedrogozta és megerőszakolta volt feleségét, miközben más férfiak is részt vettek a visszaélésekben.

 

