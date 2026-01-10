A barátait sem kímélte – újabb Pelicot-ügy rázza meg Franciaországot

A dél-franciaországi Aix-en-Provence városában kezdődött meg Cyril Zattara pere, akit az ügyészség szerint legalább 14 nő megerőszakolásával és további mintegy 20 nő titkos megfigyelésével vádolnak. A szexuális zaklatás vádja mellett az is szerepel az iratokban, hogy az áldozatok italába altató hatású szereket kevert – tájékoztat a BBC. A tárgyalást az egyik sértett kérésére zárt ajtók mögött tartják, és várhatóan legalább két hétig tart.
Szexuális zaklatás altatószerekkel: így zajlottak az esetek
A nyomozás szerint a vádlott gyakran saját ismeretségi köréből, illetve korábbi intim kapcsolataiból választotta ki áldozatait. A hatóságok által lefoglalt számítógépen olyan felvételeket találtak, amelyeken a nők bódult, védekezésre képtelen állapotban láthatók.
Az egyik sértett 2019-ben tett feljelentést, miután egy hipnózissal kapcsolatos találkozót követően emléktöredékekből arra következtetett, hogy megerőszakolták. A toxikológiai vizsgálatok erős altatószereket mutattak ki a szervezetében.
Súlyos bizonyítékok kerültek elő
A rendőrség szerint a vádlott DNS-ét több esetben megtalálták az áldozatok ruházatán és körme alatt is. A férfi több vádpontot már elismert, ugyanakkor az eljárás még folyamatban van.
Egy nagyobb ügy része?
Az ügyet a francia közvélemény a Dominique Pelicot-üggyel is párhuzamba állítja, amelyben a bíróság korábban 20 év börtönbüntetést szabott ki hasonló módszerekkel elkövetett bűncselekmények miatt.
A most zajló per újra ráirányította a figyelmet arra, milyen súlyos és rejtett formában jelenhet meg a szexuális zaklatás, különösen akkor, amikor az elkövető tudatmódosító szereket is használ.
