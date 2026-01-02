Sziklaomlás sokkolta a turistákat, csoda, hogy élve megúszták – videó

Suzanne Sears elmondása szerint körülbelül húsz méterre tartózkodott a szikláktól, amikor mély, recsegő hangot hallott. Felnézve először port látott lehullani, majd hirtelen hatalmas robajjal következett be az omlás. A sziklaomlás után nagy törmelékhalom és sűrű porfelhő borította el a partszakaszt, miközben a strand kifejezetten forgalmas volt – írja a BBC.

Sziklaomlás a Jurassic Coastnál — csodával határos módon senki nem sérült meg a naplementekor történt omlásban. Fotó: STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRAR / SAL

Sziklaomlás a zsúfolt parton — kutyasétáltatók és naplementét néző turisták voltak a veszélyzónában

A szemtanú szerint különösen szerencsés, hogy senki nem sérült meg, hiszen a partszakaszon sok kutyasétáltató és naplementét néző turista tartózkodott. Úgy fogalmazott: „csoda, hogy nem történt tragédia”.

Hatósági intézkedés

A Maritime and Coastguard Agency megerősítette, hogy bejelentést kaptak a west bay-i sziklaomlásról, és azonnal mentőegységet küldtek a helyszínre.

Az átvizsgálás során senkit nem találtak bajban, a parti őrség pedig tíz percen belül megérkezett.

Miért gyakori a sziklaomlás ezen a partvidéken?

A térség homokkőből álló sziklafalai természetes erózión mennek keresztül, ezért a sziklaomlás nem számít ritka jelenség. A partszakaszt sokan a Broadchurch című sorozatból is ismerhetik. A Jurassic Coast 95 mérföld hosszan húzódik, és világszerte ismert különleges kőzeteiről és fosszíliáiról.

Figyelmeztetés a látogatóknak

A Dorset Council hangsúlyozta: a sziklaomlás bármikor, előjel nélkül is bekövetkezhet. A hatóság arra kéri a kirándulókat, hogy vegyék komolyan a figyelmeztető táblákat, maradjanak a kijelölt útvonalakon, és ne tartózkodjanak sem a sziklák tetején, sem azok közvetlen tövében.

